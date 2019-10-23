На сцене CONCERT HALL пройдет концерт группы «Аффинаж». Музыканты готовят особую программу «Нью-Йорк — Москва», в которую войдут хиты и презентация нового ЕР.

С момента своего основания группа создаёт пронзительную музыку, аналогов которой нет не только в России, но и на Западе. В 2019 году тексты коллектива были изданы отдельной книгой.

«Аффинаж» не встраивается ни в одну из существующих в стране «музыкальных тусовок». Музыканты отказываются от контрактов с лейблами и продюсерами, не оглядываются на модные тренды и ориентируются только на свое чутье. Вера в свое творчество и любовь к музыке — вот главные движущие силы «Аффинажа».

Весной 2019 года «Аффинаж» подвел итог глобальной работе «Золото», выпустив сингл «Ни за что не скажу тебе прощай». Теперь группа работает над новым материалом и уже этой зимой готова порадовать зрителей неожиданными музыкальными сюрпризами.