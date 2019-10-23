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Аффинаж

Аффинаж

На сцене CONCERT HALL пройдет концерт группы «Аффинаж». Музыканты готовят особую программу «Нью-Йорк — Москва», в которую войдут хиты и презентация нового ЕР.

С момента своего основания группа создаёт пронзительную музыку, аналогов которой нет не только в России, но и на Западе. В 2019 году тексты коллектива были изданы отдельной книгой.

«Аффинаж» не встраивается ни в одну из существующих в стране «музыкальных тусовок». Музыканты отказываются от контрактов с лейблами и продюсерами, не оглядываются на модные тренды и ориентируются только на свое чутье. Вера в свое творчество и любовь к музыке — вот главные движущие силы «Аффинажа».

Весной 2019 года «Аффинаж» подвел итог глобальной работе «Золото», выпустив сингл «Ни за что не скажу тебе прощай». Теперь группа работает над новым материалом и уже этой зимой готова порадовать зрителей неожиданными музыкальными сюрпризами.

 

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
5 декабря 2019, четверг
20:00
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Касса
«Мастер» при участии М. Серышева
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8 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Хочу купить вашего мужа
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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Рождественская история
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21 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
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8 марта, воскресенье 20:00
Public, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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