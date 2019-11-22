Тульские спортсмены стали чемпионами мира по панкратиону

Фото Федерации спортивной борьбы Тульской области.

Спортсмены Тульской области завоевали две золотые медали на чемпионате и первенстве мира по спортивной борьбе панкратиону. Об этом сообщает региональная Федерация спортивной борьбы.

Соревнования прошли в столице Италии Риме. Среди мужчин в весовой категории свыше 100 килограммов победу одержал Денис Полехин, а среди девушек 16-17 лет в категории до 55 килограммов обладательницей золотой награды стала Александра Шубина.

Денис представляет тульский клуб «Хулиган», а Александра – щёкинскую «Магуру».