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Тульские спортсмены стали чемпионами мира по панкратиону
Фото Федерации спортивной борьбы Тульской области.

Тульские спортсмены стали чемпионами мира по панкратиону

Поздравляем Дениса Полехина и Александру Шубину!

Спортсмены Тульской области завоевали две золотые медали на чемпионате и первенстве мира по спортивной борьбе панкратиону. Об этом сообщает региональная Федерация спортивной борьбы.

Соревнования прошли в столице Италии Риме. Среди мужчин в весовой категории свыше 100 килограммов победу одержал Денис Полехин, а среди девушек 16-17 лет в категории до 55 килограммов обладательницей золотой награды стала Александра Шубина. 

Денис представляет тульский клуб «Хулиган», а Александра – щёкинскую «Магуру».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:48 +5
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