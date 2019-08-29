Иисус Христос - Суперзвезда
В Городском концертном зале состоится легендарная рок-опера «Иисус Христос - Суперзвезда» в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой.
Русская версия знаменитой бродвейской постановки была переведена Григорием Кружковым и Мариной Бородицкой, а в 1990 году театр «Рок-опера» впервые показал ее российскому зрителю.
Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному писанию. Отчасти это обусловлено тем, что спектакль с самого начала выпускался под покровительством Православной Церкви, а отчасти и особенностью перевода. Несмотря на абсолютную эквиритмичность и почти полное совпадение русского и оригинального текстов, многие обороты в нём взяты из Евангелия почти дословно.
Родившийся из сочетания, казалось бы, несочетающихся жанров, спектакль поражает силой воздействия. Нередко молодые люди, посмотрев спектакль театра «Рок-опера», приходят в Церковь. По воспоминаниям, посмотрев премьеру спектакля, один священнослужитель в восхищении проговорил, обращаясь к артистам:
– Мы не можем заставить молодёжь прийти в Церковь, но вы можете вернуть им веру!
Одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера», не нуждающееся не только в рекламе, но зачастую даже и в представлении. В 1990 году театр «Рок-опера» первым в России осуществил постановку этой оперы. Символично, что премьера спектакля практически совпала с 1000-летием Православной Церкви, а исполнитель роли Христа Владимир Дяденистов получил благословение на роль.