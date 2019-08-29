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Иисус Христос - Суперзвезда

Иисус Христос - Суперзвезда

В Городском концертном зале состоится легендарная рок-опера «Иисус Христос - Суперзвезда» в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой.

Русская версия знаменитой бродвейской постановки была переведена Григорием Кружковым и Мариной Бородицкой, а в 1990 году театр «Рок-опера» впервые показал ее российскому зрителю.

Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному писанию. Отчасти это обусловлено тем, что спектакль с самого начала выпускался под покровительством Православной Церкви, а отчасти и особенностью перевода. Несмотря на абсолютную эквиритмичность и почти полное совпадение русского и оригинального текстов, многие обороты в нём взяты из Евангелия почти дословно.

Родившийся из сочетания, казалось бы, несочетающихся жанров, спектакль поражает силой воздействия. Нередко молодые люди, посмотрев спектакль театра «Рок-опера», приходят в Церковь. По воспоминаниям, посмотрев премьеру спектакля, один священнослужитель в восхищении проговорил, обращаясь к артистам:

 – Мы не можем заставить молодёжь прийти в Церковь, но вы можете вернуть им веру!

Одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера», не нуждающееся не только в рекламе, но зачастую даже и в представлении. В 1990 году театр «Рок-опера» первым в России осуществил постановку этой оперы. Символично, что премьера спектакля практически совпала с 1000-летием Православной Церкви, а исполнитель роли Христа Владимир Дяденистов получил благословение на роль.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
11 декабря 2019, среда
19:00
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Касса
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 350-400 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Новогоднее Шар Шоу
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27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
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15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1500-4000 ₽
Три желания
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22 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300 ₽
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