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АнимациЯ

АнимациЯ

На сцене Concert Hall выступит группа «АнимациЯ». Музыканты представят программу с противоречивым названием Happy End. Нет, друзья, это не конец! Праздник продолжается! Это время подведения своеобразных итогов за девятнадцать лет существования коллектива. Будут исполнятся только лучшие хиты и совершенно новые песни!

Российская рок-группа «АнимациЯ» ведет активную деятельность: участники фестивалей «Нашествие», «Улетай», «Чернозем», «Звукоморье», VK fest, исполнители многочисленных хитов и саундтреков к российским фильмам.

Костя Кулясов — лидер группы и автор песен. Он пишет просто и ёмко, казалось бы, про себя, а получается, что про всех. «Я люблю свою Родину вроде бы» исполнил однажды этот человек и эти слова подхватила вся страна. Команды Высшей Лиги КВН цитировали композиции группы, украинский «Квартал 95» делали кавера, а в проекте «Танцы на ТНТ» танцевали под эту музыку. Коллектив дебютировал в кинематографе: саундтреками фильмам «Курьер из рая», «Скорый «Москва—Россия», «ЖЕНИХ», «Пурга», «Ананас», «Каникулы президента».

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
29 ноября 2019, пятница
20:00
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Касса
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
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30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Grivina
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22 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
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Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1275 ₽
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