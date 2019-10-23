На сцене Concert Hall выступит группа «АнимациЯ». Музыканты представят программу с противоречивым названием Happy End. Нет, друзья, это не конец! Праздник продолжается! Это время подведения своеобразных итогов за девятнадцать лет существования коллектива. Будут исполнятся только лучшие хиты и совершенно новые песни!

Российская рок-группа «АнимациЯ» ведет активную деятельность: участники фестивалей «Нашествие», «Улетай», «Чернозем», «Звукоморье», VK fest, исполнители многочисленных хитов и саундтреков к российским фильмам.

Костя Кулясов — лидер группы и автор песен. Он пишет просто и ёмко, казалось бы, про себя, а получается, что про всех. «Я люблю свою Родину вроде бы» исполнил однажды этот человек и эти слова подхватила вся страна. Команды Высшей Лиги КВН цитировали композиции группы, украинский «Квартал 95» делали кавера, а в проекте «Танцы на ТНТ» танцевали под эту музыку. Коллектив дебютировал в кинематографе: саундтреками фильмам «Курьер из рая», «Скорый «Москва—Россия», «ЖЕНИХ», «Пурга», «Ананас», «Каникулы президента».