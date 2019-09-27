Шоу представляет собой сборник сатирических скетчей на остросоциальные и злободневные темы, близкие каждому жителю нашей необъятной страны. Среди героев представлены абсолютно разные типажи: чиновники, врачи, полицейские, банковские работники, начальники, певцы, актёры и т. д. При этом все образы — собирательные и специально создаются таким образом, чтобы избежать сравнения с реальными известными персонажами. Главная цель шоу — не обидеть конкретного человека, а обратить внимание зрителей на окружающую действительность

Правило 1. Никаких правил. А ещё никаких авторитетов, запретных тем и цензуры. Шоу «Однажды в России» честно рассказывает о наших российских реалиях, именно поэтому получается остро, реалистично и очень смешно. На две обычные российские беды — дураки и дороги — здесь приходится ещё минимум триста: кино, спорт, политика, шоу-бизнес… и так ещё 296 пунктов. Но герои «Однажды в России» не любят говорить о проблемах, а предпочитают над ними просто посмеяться.

Правило 2. Актуальность. Как говорили наши предки: утром — в газете, вечером — в куплете. Шоу «Однажды в России» практически с колёс, поэтому горячие инфоповоды не успевают остыть и сразу попадают на ТНТ. И это несмотря на трудоёмкий, сложнейший процесс, требующий длительной предварительной подготовки.