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Однажды в России

Однажды в России

Шоу представляет собой сборник сатирических скетчей на остросоциальные и злободневные темы, близкие каждому жителю нашей необъятной страны. Среди героев представлены абсолютно разные типажи: чиновники, врачи, полицейские, банковские работники, начальники, певцы, актёры и т. д. При этом все образы — собирательные и специально создаются таким образом, чтобы избежать сравнения с реальными известными персонажами. Главная цель шоу — не обидеть конкретного человека, а обратить внимание зрителей на окружающую действительность
 
Правило 1. Никаких правил. А ещё никаких авторитетов, запретных тем и цензуры. Шоу «Однажды в России» честно рассказывает о наших российских реалиях, именно поэтому получается остро, реалистично и очень смешно. На две обычные российские беды — дураки и дороги — здесь приходится ещё минимум триста: кино, спорт, политика, шоу-бизнес… и так ещё 296 пунктов. Но герои «Однажды в России» не любят говорить о проблемах, а предпочитают над ними просто посмеяться.
 
Правило 2. Актуальность. Как говорили наши предки: утром — в газете, вечером — в куплете. Шоу «Однажды в России» практически с колёс, поэтому горячие инфоповоды не успевают остыть и сразу попадают на ТНТ. И это несмотря на трудоёмкий, сложнейший процесс, требующий длительной предварительной подготовки.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
12 декабря 2019, четверг
19:00
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Новогоднее Шар Шоу
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27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Кто похитил Новый год?
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8 января, среда 12:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
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15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1500-4000 ₽
Как стать художником
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15 декабря, воскресенье 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Мастер-класс «Новогодняя Fashion-иллюстрация»
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21 декабря
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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12 - 18 декабря
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
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