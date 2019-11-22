New Folk Trio
В «Типографии» выступит джаз-бэнд New Folk Trio. Джазовые импровизации на темы русских народных песен, разных по жанру и характеру, из разных областей России — основное направление в творчестве ансамбля. Фольклор и джаз роднит постоянный поиск: новой песни, неординарных мелодических созвучий.
На концерте мы услышим плясовые, протяжные, колыбельные, лирические песни, частушки, песни трагического содержания из Тульской, Белгородской, Курской, Новосибирской, Смоленской, Псковской и других областей России.
В составе группы:
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Евгения Савинкина (вокал) — руководитель ансамбля, выпускница МГИМ им.
А. Г. Шниткеи МГУ им. М. В. Ломоносова, кавалер ордена «Молодое дарование России»
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Иван Дыма (саксофоны баритон, альт, тенор, сопрано, свирели) — выпускник МГИМ им.
А. Г. Шнитке, мультиинструменталист, мультисаксофонист, композитор, аранжировщик, солист ГАЦТК им. С. В. Образцова, преподаватель МГИМ им. А.Г. Шнитке
- Наталья Скворцова (фортепиано) — пианистка, композитор, аранжировщик
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
29 ноября 2019, пятница
19:00
3 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 720 ₽
8 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽