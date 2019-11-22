В «Типографии» выступит джаз-бэнд New Folk Trio. Джазовые импровизации на темы русских народных песен, разных по жанру и характеру, из разных областей России — основное направление в творчестве ансамбля. Фольклор и джаз роднит постоянный поиск: новой песни, неординарных мелодических созвучий.

На концерте мы услышим плясовые, протяжные, колыбельные, лирические песни, частушки, песни трагического содержания из Тульской, Белгородской, Курской, Новосибирской, Смоленской, Псковской и других областей России.

В составе группы: