Мощное арктическое вторжение принесло в Тулу морозную погоду
Такая ситуация сложилась по всей стране. Об этом рассказали синоптики погодного центра «Фобос».
Морозы на территорию России принесло арктическое вторжение, которое синоптики уже назвали самым мощным в 21 веке. Сильнее всего он себя проявил в южной части страны.
Сегодня же большая часть Европейской России окажется в области солнечной погоды. Из-за высокого атмосферного давления в Москве, как и в Туле, малооблачно и без осадков.
На предстоящих выходных в Туле будет по-прежнему морозно. Дневная температура будет держаться в районе -3°C, ночная — около -7°C. Осадков не ожидается.
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