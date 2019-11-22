Мощное арктическое вторжение принесло в Тулу морозную погоду

Такая ситуация сложилась по всей стране. Об этом рассказали синоптики погодного центра «Фобос».

Морозы на территорию России принесло арктическое вторжение, которое синоптики уже назвали самым мощным в 21 веке. Сильнее всего он себя проявил в южной части страны.

Сегодня же большая часть Европейской России окажется в области солнечной погоды. Из-за высокого атмосферного давления в Москве, как и в Туле, малооблачно и без осадков.

На предстоящих выходных в Туле будет по-прежнему морозно. Дневная температура будет держаться в районе -3°C, ночная — около -7°C. Осадков не ожидается.