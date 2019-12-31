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Самые дерзкие преступления 2019 года в Тульской области
Фото Image by Linus Schutz from Pixabay и из архива публикаций Myslo

Самые дерзкие преступления 2019 года в Тульской области

Подборка самых дерзких случаев криминала и происшествий минувшего года по версии Myslo.ru

В центре Тулы дважды за месяц напали на микрофинансовую организацию

Вечером в середине января прошлого года неизвестный напал на офис микрокредитования, расположенный на Красноармейском проспекте. Мужчина, скрывая лицо под маской, ворвался в помещение за несколько минут до закрытия. Угрожая пистолетом работнице организации, преступник потребовал ценности. Девушка стала кричать и активно сопротивляться. Злоумышленник, видимо, не ожидал такого сопротивления и убежал, не успев заполучить деньги.

По ориентировке полицейские быстро обнаружили мужчину, соответствующего описанию. Он скрывался в одном из заведений в нескольких остановках от места разбоя. В настоящее время мужчина уже услышал свой приговор - 4,5 года колонии особого режима.

Интересная деталь — на этот же офис было совершено нападение в конце декабря 2018 года и по нелепому стечению обстоятельств, тогда в помещении находилась эта же 18-летняя девушка-менеджер.

 

 

Нападение на кассира супермаркета в Узловой

Понедельник, 29 апреля, около 14.00. Обычный день в одном из супермаркетов Узловой. Люди неспешно выбирают нужные им товары, здороваются со знакомыми, оплачивают покупки и уходят по своим делам. Рутина, которая повторяется каждый день.
 
К одной из касс идет мужчина в темном джинсовом костюме. Протиснувшись между покупательницей и стеллажом с шоколадками, он неожиданно достает огромный кухонный нож и начинает остервенело наносить удары кассиру. Женщина падает и оказывается буквально в ловушке: шансов спастись у нее нет, на помощь жертве никто не спешит – люди в ужасе разбегаются.
 
Жуткое убийство зафиксировала камера наблюдения магазина...

 

 

В Туле двое в жилетах дорожных рабочих ограбили ювелирный магазин

Вечером 29 мая в Туле было совершен налет на ювелирный магазин, который находится в одном из домов на Красноармейском проспекте. Ворвавшись в помещение, преступники разбили витрину и, сложив похищенное в большую сумку, скрылись с места происшествия. Злоумышленники похитили ювелирные изделия на сумму около пяти миллионов рублей.
 
Пострадавших в результате ограбления нет. В полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабёж». О поимке подозреваемых стражи порядка сообщили в октябре этого года.
 

 

В Туле полиция задержала подозреваемых в рэкете

В полицию обратился мужчина. По его словам, два человека вымогали у него 150 тысяч рублей за отсутствие проблем в работе на одном из городских овощных рынков. Кроме того, потерпевшему грозили физической расправой. В ходе проверки сообщенные жертвой сведения подтвердились, после чего злоумышленниками занялся уголовный розыск.
 
Подозреваемые — 23-летний неработающий мужчина и его 22-летний подельник — задержаны. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство».
 

 

Кража из банка в Туле: в сейфе могло быть более 7 млн рублей

7 октября несколько преступников через выходящее во двор многоквартирного дома окно проникли в офис банка на Красноармейском проспекте в Туле. По одной из версий, злоумышленники сначала сняли замок на решетке, а затем отжали окно с помощью фомки или аналогичного по функционалу предмета. Интересно, что при первоначальном визуальном осмотре обнаружить замок или его обломки не удалось.

По данным информированного источника Myslo, в сейфе банка, который 7 октября вскрыли злоумышленники, могло лежать более 7 млн рублей. На данный момент следствие не исключает, что перед проникновением в офис воры использовали глушилку GSM-сигнала (сотовая связь), с помощью которой «обманули» пульт и диспетчера ЧОП.

 

 

В Кимовске на парковке средь бела дня зарезали мужчину

Жесткое преступление случилось днем 19 ноября в Кимовске. Конфликт двух мужчин на ул. Больничной перешел в поножовщину, вследствие чего 47-летний местный житель скончался от полученных травм. Убийца с места происшествия скрылся на своем автомобиле.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, злоумышленника объявили в розыск, в регионе был объявлен план «Перехват». На обнаружение преступника был ориентирован весь личный состав полиции. Около полуночи подозреваемый сам сдался полицейским.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

 

 

Взрыв банкомата в супермаркете Тульской области

 
В ночь на 29 ноября в супермаркете «Дикси» в поселке Товарковский Богородицкого района неизвестные взорвали банкомат и унесли его содержимое.
 
На записи с камер видеонаблюдения видно, что преступников было трое. Они действовали быстро: протянули к банкомату провода, укрылись за дверью. А потом прогремел взрыв. Похитители забрали контейнер с деньгами из взорванного банкомата и скрылись.
 
По данным Myslo, преступников ищут, их личности пока не установлены. Сумма ущерба пока неизвестна.
 

 

В Туле вооруженные люди проникли в чужую квартиру

Утром в воскресенье 22 декабря в одном из домов на ул. Октябрьской в Туле сотрудники полиции и Росгвардии задержали подозреваемых, которые, угрожая пистолетом, проникли в чужую квартиру.

По предварительным данным, злоумышленники караулили потерпевшего на лестничной клетке. Когда тот вместе со знакомым подошел к жилищу, на него направили ствол оружия и заставили открыть дверь. Тем временем  приятелю потерпевшего удалось сбежать и вызвать полицию.
 
Интересно, что при задержании стражам порядка не пришлось вскрывать квартиру — им просто открыли дверь. По информации источника Myslo, злоумышленники требовали от потерпевших 500 тысяч рублей.
 
По факту нападения возбуждено уголовное дело.

 

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Автор: Сергей Стариков
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