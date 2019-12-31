Самые дерзкие преступления 2019 года в Тульской области
Подборка самых дерзких случаев криминала и происшествий минувшего года по версии Myslo.ru
В центре Тулы дважды за месяц напали на микрофинансовую организацию
Вечером в середине января прошлого года неизвестный напал на офис микрокредитования, расположенный на Красноармейском проспекте. Мужчина, скрывая лицо под маской, ворвался в помещение за несколько минут до закрытия. Угрожая пистолетом работнице организации, преступник потребовал ценности. Девушка стала кричать и активно сопротивляться. Злоумышленник, видимо, не ожидал такого сопротивления и убежал, не успев заполучить деньги.
По ориентировке полицейские быстро обнаружили мужчину, соответствующего описанию. Он скрывался в одном из заведений в нескольких остановках от места разбоя. В настоящее время мужчина уже услышал свой приговор - 4,5 года колонии особого режима.
Интересная деталь — на этот же офис было совершено нападение в конце декабря 2018 года и по нелепому стечению обстоятельств, тогда в помещении находилась эта же 18-летняя девушка-менеджер.
Нападение на кассира супермаркета в Узловой
Понедельник, 29 апреля, около 14.00. Обычный день в одном из супермаркетов Узловой. Люди неспешно выбирают нужные им товары, здороваются со знакомыми, оплачивают покупки и уходят по своим делам. Рутина, которая повторяется каждый день.
К одной из касс идет мужчина в темном джинсовом костюме. Протиснувшись между покупательницей и стеллажом с шоколадками, он неожиданно достает огромный кухонный нож и начинает остервенело наносить удары кассиру. Женщина падает и оказывается буквально в ловушке: шансов спастись у нее нет, на помощь жертве никто не спешит – люди в ужасе разбегаются.
Жуткое убийство зафиксировала камера наблюдения магазина...
В Туле двое в жилетах дорожных рабочих ограбили ювелирный магазин
В Туле полиция задержала подозреваемых в рэкете
Кража из банка в Туле: в сейфе могло быть более 7 млн рублей
7 октября несколько преступников через выходящее во двор многоквартирного дома окно проникли в офис банка на Красноармейском проспекте в Туле. По одной из версий, злоумышленники сначала сняли замок на решетке, а затем отжали окно с помощью фомки или аналогичного по функционалу предмета. Интересно, что при первоначальном визуальном осмотре обнаружить замок или его обломки не удалось.
По данным информированного источника Myslo, в сейфе банка, который 7 октября вскрыли злоумышленники, могло лежать более 7 млн рублей. На данный момент следствие не исключает, что перед проникновением в офис воры использовали глушилку GSM-сигнала (сотовая связь), с помощью которой «обманули» пульт и диспетчера ЧОП.
В Кимовске на парковке средь бела дня зарезали мужчину
Жесткое преступление случилось днем 19 ноября в Кимовске. Конфликт двух мужчин на ул. Больничной перешел в поножовщину, вследствие чего 47-летний местный житель скончался от полученных травм. Убийца с места происшествия скрылся на своем автомобиле.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, злоумышленника объявили в розыск, в регионе был объявлен план «Перехват». На обнаружение преступника был ориентирован весь личный состав полиции. Около полуночи подозреваемый сам сдался полицейским.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Взрыв банкомата в супермаркете Тульской области
В Туле вооруженные люди проникли в чужую квартиру
Утром в воскресенье 22 декабря в одном из домов на ул. Октябрьской в Туле сотрудники полиции и Росгвардии задержали подозреваемых, которые, угрожая пистолетом, проникли в чужую квартиру.