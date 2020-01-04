В новогодние праздники в Тульской области дежурят экстренные службы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В новогодние каникулы во всех поликлиниках региона с 9.00 до 15.00 будут вести прием дежурные врачи. 6 января будут дополнительно будет организован прием узкими специалистами и проведение лабораторных и диагностических исследований.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, лечебные учреждения готовы к оказанию медицинской помощи пациентам в условиях круглосуточного стационара. Заготовлен запас лекарственных препаратов и более 11,5 тысяч коек в учреждениях (дополнительный резерв – 10% для приема пострадавших на случай возникновения чрезвычайной ситуации). Центр медицины катастроф переведен на усиленный режим работы.

Все 26 ЕДДС региона в новогодние праздники функционируют в круглосуточном режиме.

В системе «112» взаимодействуют в автоматизированном режиме силы и средства пожарной охраны, полиции, службы медицины катастроф, аварийной газовой службы, и службы «Антитеррор».

На объектах электроэнергетики организовано постоянное дежурство, сформированы необходимые аварийные запасы материалов и оборудования. Обеспечен необходимый запас резервного топлива.

Такую же работу провели и ресурсоснабжающие организации. На коммунальных предприятиях в режиме постоянной готовности находятся аварийные бригады, оснащенные материалами и спецтехникой для восстановительных работ в случае возникновения аварийных ситуаций.

Администрации муниципалитетов организовали дежурство руководителей и предприятий, провели инструктажи по взаимодействию диспетчерских служб коммунальных предприятий и диспетчерских служб, создали горячие линии. Телефоны горячих линий размещены на официальных сайтах администраций. Министерство ЖКХ Тульской области будет координировать действия служб в случае возникновения внештатных ситуаций.

«Тулаавтодор» организовал круглосуточное дежурство. Заготовлено более 200 тысяч тонн противогололедных материалов, 250 тонн реагентов.

Организовано круглосуточное дежурство сотрудников главных управлений по территориальным округам, управления по городскому хозяйству, управления по благоустройству и других служб. Номера телефонов размещены на сайте администрации и в социальных сетях.

В новогодние праздники региональные операторы по обращению с ТКО перешли на круглосуточный режим работы. Установлены дополнительные контейнеры в местах проведения массовых мероприятий.

Подробнее с работой учреждений и каналов связи можно ознакомиться здесь.