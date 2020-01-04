новости
новости
Регистрация
В новогодние праздники в Тульской области дежурят экстренные службы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В новогодние праздники в Тульской области дежурят экстренные службы

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В новогодние каникулы во всех поликлиниках региона с 9.00 до 15.00 будут вести прием дежурные врачи. 6 января будут дополнительно будет организован прием узкими специалистами и проведение лабораторных и диагностических исследований.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, лечебные учреждения готовы к оказанию медицинской помощи пациентам в условиях круглосуточного стационара. Заготовлен запас лекарственных препаратов и более 11,5 тысяч коек в учреждениях (дополнительный резерв – 10% для приема пострадавших на случай возникновения чрезвычайной ситуации). Центр медицины катастроф переведен на усиленный режим работы.

Все 26 ЕДДС региона в новогодние праздники функционируют в круглосуточном режиме.

В системе «112» взаимодействуют в автоматизированном режиме силы и средства пожарной охраны, полиции, службы медицины катастроф, аварийной газовой службы, и службы «Антитеррор».

На объектах электроэнергетики организовано постоянное дежурство, сформированы необходимые аварийные запасы материалов и оборудования. Обеспечен необходимый запас резервного топлива.

Такую же работу провели и ресурсоснабжающие организации. На коммунальных предприятиях в режиме постоянной готовности находятся аварийные бригады, оснащенные материалами и спецтехникой для восстановительных работ в случае возникновения аварийных ситуаций.

Администрации муниципалитетов организовали дежурство руководителей и предприятий, провели инструктажи по взаимодействию диспетчерских служб коммунальных предприятий и диспетчерских служб, создали горячие линии. Телефоны горячих линий размещены на официальных сайтах администраций. Министерство ЖКХ Тульской области будет координировать действия служб в случае возникновения внештатных ситуаций.

«Тулаавтодор» организовал круглосуточное дежурство. Заготовлено более 200 тысяч тонн противогололедных материалов, 250 тонн реагентов.

Организовано круглосуточное дежурство сотрудников главных управлений по территориальным округам, управления по городскому хозяйству, управления по благоустройству и других служб. Номера телефонов размещены на сайте администрации и в социальных сетях.

В новогодние праздники региональные операторы по обращению с ТКО перешли на круглосуточный режим работы. Установлены дополнительные контейнеры в местах проведения массовых мероприятий.

Подробнее с работой учреждений и каналов связи можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Новый год-2020
Афиша праздников на 4 января: «Театр света», «Латино пати» и концерт Губернаторского духового оркестра
Жизнь Тулы и области
Афиша праздников на 4 января: «Театр света», «Латино пати» и концерт Губернаторского духового оркестра
сегодня, в 10:23, 5 1974 0
Афиша 3 января в Туле: рыцарский квест, встреча с Санта Клаусом и большое after-party
Жизнь Тулы и области
Афиша 3 января в Туле: рыцарский квест, встреча с Санта Клаусом и большое after-party
вчера, в 12:02, 77 3772 -1
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы
1 января, в 15:02, 201 7622 7
Сотрудники тульского МЧС переведены в режим повышенной готовности
Жизнь Тулы и области
Сотрудники тульского МЧС переведены в режим повышенной готовности
31 декабря, в 19:23, 7 3456 5
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:48 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
экстренные службыработа в новогодние праздники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Названы самые популярные и редкие имена детей в 2019 году
Названы самые популярные и редкие имена детей в 2019 году
Самые дерзкие преступления 2019 года в Тульской области
Самые дерзкие преступления 2019 года в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.