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В Кимовске на парковке средь бела дня зарезали мужчину
Фото из архива Myslo

В Кимовске на парковке средь бела дня зарезали мужчину

Преступник сбежал, сейчас полиция его ищет.

Как стало известно Myslo, днем 19 ноября на ул. Больничной в Кимовске Тульской области зарезали 47-летнего мужчину. По предварительной информации, конфликт между двумя местными жителями произошел на парковке.
 
В ходе ссоры один из участников инцидента несколько раз ударил противника острым предметом (предположительно ножом), после чего запрыгнул в свой автомобиль и скрылся. По словами местных жителей, очевидцы вызвали пострадавшему скорую, но медики не смогли его спасти.
 
Спустя некоторое время полицейские обнаружили объявленный в розыск автомобиль, но преступника в нем не было. Сейчас на его поимку ориентирована вся полиция Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:56 +6
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