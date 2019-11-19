В Кимовске на парковке средь бела дня зарезали мужчину

Фото из архива Myslo

Как стало известно Myslo, днем 19 ноября на ул. Больничной в Кимовске Тульской области зарезали 47-летнего мужчину. По предварительной информации, конфликт между двумя местными жителями произошел на парковке.

В ходе ссоры один из участников инцидента несколько раз ударил противника острым предметом (предположительно ножом), после чего запрыгнул в свой автомобиль и скрылся. По словами местных жителей, очевидцы вызвали пострадавшему скорую, но медики не смогли его спасти.

Спустя некоторое время полицейские обнаружили объявленный в розыск автомобиль, но преступника в нем не было. Сейчас на его поимку ориентирована вся полиция Тульской области.