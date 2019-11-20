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Жестокое убийство в Кимовске попало на видео – 18+
Фото: СУ СКР по ТО с места происшествия.

Жестокое убийство в Кимовске попало на видео – 18+

Если вы слишком впечатлительны, смотреть данный видеоролик мы не рекомендуем.

Ранее Myslo сообщал о жестоком убийстве, которое случилось днем 19 ноября в Кимовске. Конфликт двух мужчин на ул. Больничной перешел в поножовщину, вследствие чего 47-летний местный житель скончался от полученных травм. Убийца с места происшествия скрылся на своем автомобиле.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, злоумышленника объявили в розыск, в регионе был объявлен план «Перехват». На обнаружение преступника был ориентирован весь личный состав полиции.


Подозреваемый.

- Около полуночи подозреваемый в совершении тяжкого преступления самостоятельно приехал в отдел МВД. Он передан в следственные органы, — сообщает ведомство.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИА «Тульские новости» опубликовало видео момента убийства. Предупреждаем: видеоролик содержит жестокие кадры.

Как сообщил Myslo информированный источник, в качестве основной версии мотива нападения на мужчину в Кимовске Тульской области рассматривается денежный долг. Убийца и его жертва знакомы и ранее вместе занималась ремонтом домов и квартир. По предварительной информации, примерно в то же время погибший мог взять у подозреваемого в долг и длительное время не возвращал деньги.
 
Предполагается, что нападавший специально пришел на место расправы, так как знал, что потерпевший должен приехать туда за своим ребенком.
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