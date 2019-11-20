Жестокое убийство в Кимовске попало на видео – 18+
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Ранее Myslo сообщал о жестоком убийстве, которое случилось днем 19 ноября в Кимовске. Конфликт двух мужчин на ул. Больничной перешел в поножовщину, вследствие чего 47-летний местный житель скончался от полученных травм. Убийца с места происшествия скрылся на своем автомобиле.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, злоумышленника объявили в розыск, в регионе был объявлен план «Перехват». На обнаружение преступника был ориентирован весь личный состав полиции.
Подозреваемый.
- Около полуночи подозреваемый в совершении тяжкого преступления самостоятельно приехал в отдел МВД. Он передан в следственные органы, — сообщает ведомство.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
ИА «Тульские новости» опубликовало видео момента убийства. Предупреждаем: видеоролик содержит жестокие кадры.