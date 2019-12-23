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Нападение на ул. Октябрьской в Туле: в полиции возбуждено уголовное дело

Нападение на ул. Октябрьской в Туле: в полиции возбуждено уголовное дело

Вооруженные травматическим пистолетом преступники избивали потерпевших и требовали деньги.

По факту нападения на жителей одной из многоэтажек на ул. Октябрьской в Туле в отделе полиции «Зареченский» возбуждено уголовное дело. На данный момент действия преступников квалифицируются по ст. 162 УК РФ «Разбой».
 
«Предмет, похожий на пистолет, изъят. По предварительным данным, он является травматическим оружием. В рамках расследования уголовного дела полицейские выяснят все обстоятельства происшествия, установят все детали противоправной деятельности задержанных», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 

 
Напомним, утром в воскресенье 22 декабря в одном из домов на ул. Октябрьской в Туле сотрудники полиции и Росгвардии задержали подозреваемых, которые, угрожая пистолетом, проникли в чужую квартиру.
 
По предварительным данным, злоумышленники караулили потерпевшего на лестничной клетке. Когда тот вместе со знакомым подошел к жилищу, на него направили ствол оружия и заставили открыть дверь. Тем временем  приятелю потерпевшего удалось сбежать и вызвать полицию.
 
Интересно, что при задержании стражам порядка не пришлось вскрывать квартиру — им просто открыли дверь.
 
По информации источника Myslo, злоумышленники требовали от потерпевших 500 тысяч рублей.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:12 +6
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