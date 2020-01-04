По каким адресам тулякам отключат газ в январе

Фото пресс-службы "Тулагоргаза".

В январе специалисты «Тулагоргаза» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом газоснабжение будет временно приостановлено.

На какой период в МКД отключат газ, напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

список адресов

9 января с 10.00 до 17.00

ул. Н. Неман, 35-а, подъезд № 1.

13 января с 10.00 до 18.00

ул. Кирова, 21, подъезд № 1.

15 января с 10.00 до 18.00

ул. Кирова, 21, подъезд № 2.

16 января с 10.00 до 17.00

ул. Н. Неман, 35-а, подъезд № 2.

20 января с 10.00 до 18.00

ул. Кирова, 21, подъезд № 3.

23 января с 10.00 до 17.00

ул. Октябрьская, 95, подъезд № 4.

28 января с 10.00 до 17.00

ул. Октябрьская, 95, подъезд № 5.

30 января с 10.00 до 17.00

ул. Октябрьская, 95, подъезд № 6.

Если по какой-то причине вы не сможете присутствовать дома в день проведения проверки, заранее обращайтесь в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо можно сделать заявку на сайте.