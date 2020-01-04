По каким адресам тулякам отключат газ в январе
Публикуем список.
В январе специалисты «Тулагоргаза» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом газоснабжение будет временно приостановлено.
На какой период в МКД отключат газ, напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
9 января с 10.00 до 17.00
- ул. Н. Неман, 35-а, подъезд № 1.
13 января с 10.00 до 18.00
- ул. Кирова, 21, подъезд № 1.
15 января с 10.00 до 18.00
- ул. Кирова, 21, подъезд № 2.
16 января с 10.00 до 17.00
- ул. Н. Неман, 35-а, подъезд № 2.
20 января с 10.00 до 18.00
- ул. Кирова, 21, подъезд № 3.
23 января с 10.00 до 17.00
- ул. Октябрьская, 95, подъезд № 4.
28 января с 10.00 до 17.00
- ул. Октябрьская, 95, подъезд № 5.
30 января с 10.00 до 17.00
- ул. Октябрьская, 95, подъезд № 6.
Если по какой-то причине вы не сможете присутствовать дома в день проведения проверки, заранее обращайтесь в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо можно сделать заявку на сайте.