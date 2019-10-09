Кража из банка в Туле: в сейфе могло быть более 7 млн рублей

По данным информированного источника Myslo, в сейфе банка, который 7 октября вскрыли злоумышленники, могло лежать более 7 млн рублей. На данный момент следствие не исключает, что перед проникновением в офис воры использовали глушилку GSM-сигнала (сотовая связь), с помощью которой «обманули» пульт и диспетчера ЧОП.

Кроме того, как объяснил источник, рассматривается версия о неправильно организованной охране. В частности, оператор мог контролировать связь с объектом всего лишь один раз в час, с помощью прибора, который включался и отключался по одному GSM-каналу. При определенных обстоятельствах это давало преступникам большую фору.

Напомним, преступники, которые обокрали отделение «Газэнергобанка» на Красноармейском проспекте в Туле, проникли в офис через выходящее во двор многоквартирного дома окно. По одной из версий, злоумышленники сначала сняли замок на решетке, а затем отжали окно с помощью фомки или аналогичного по функционалу предмета. Интересно, что при первоначальном визуальном осмотре обнаружить замок или его обломки не удалось.

Не исключается, что воры могли быть знакомы с планировкой помещения, а также знали расположение сейфа с деньгами. Вскрыв его, медвежатники забрали наличность и покинули офис банка, открыв железную дверь, которая тоже выходит во двор. На момент приезда полиции и экспертов эта дверь была подперта снаружи двумя кирпичами.

Жители дома удивлены дерзостью злоумышленников, ведь уличное освещение во дворе горит всю ночь, а над подъездом, рядом с которым находится послужившее входом для преступников окно, висит автоматический светильник. Впрочем, пока не удалось найти свидетелей, которые заметили бы хоть что-то подозрительное, связанное с происшествием.