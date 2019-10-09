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Кража из банка в Туле: в сейфе могло быть более 7 млн рублей

Кража из банка в Туле: в сейфе могло быть более 7 млн рублей

По одной из версий, для осуществления задуманного злоумышленники могли использовать глушилку сотового сигнала.

По данным информированного источника Myslo, в сейфе банка, который 7 октября вскрыли злоумышленники, могло лежать более 7 млн рублей. На данный момент следствие не исключает, что перед проникновением в офис воры использовали глушилку GSM-сигнала (сотовая связь), с помощью которой «обманули» пульт и диспетчера ЧОП.
 
Кроме того, как объяснил источник, рассматривается версия о неправильно организованной охране. В частности, оператор мог контролировать связь с объектом всего лишь один раз в час, с помощью прибора, который включался и отключался по одному GSM-каналу. При определенных обстоятельствах это давало преступникам большую фору.
 
Напомним, преступники, которые обокрали отделение «Газэнергобанка» на Красноармейском проспекте в Туле, проникли в офис через выходящее во двор многоквартирного дома окно. По одной из версий, злоумышленники сначала сняли замок на решетке, а затем отжали окно с помощью фомки или аналогичного по функционалу предмета. Интересно, что при первоначальном визуальном осмотре обнаружить замок или его обломки не удалось.
 
Не исключается, что воры могли быть знакомы с планировкой помещения, а также знали расположение сейфа с деньгами. Вскрыв его, медвежатники забрали наличность и покинули офис банка, открыв железную дверь, которая тоже выходит во двор. На момент приезда полиции и экспертов эта дверь была подперта снаружи двумя кирпичами.
 
 
Жители дома удивлены дерзостью злоумышленников, ведь уличное освещение во дворе горит всю ночь, а над подъездом, рядом с которым находится послужившее входом для преступников окно, висит автоматический светильник. Впрочем, пока не удалось найти свидетелей, которые заметили бы хоть что-то подозрительное, связанное с происшествием.
 

 

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Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 1
Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 2
Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 3
Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 4
Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 5
Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 6
Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 7
Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 8
Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:36 +5
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