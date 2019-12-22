В Туле вооруженные люди проникли в чужую квартиру

Как стало известно Myslo, утром в воскресенье 22 декабря в одном из домов на ул. Октябрьской в Туле сотрудники полиции и Росгвардии задержали подозреваемых, которые угрожая пистолетом (по неофициальной информации это было газовое, либо травматическое оружие) проникли в чужую квартиру.



По предварительным данным, злоумышленники караулили потерпевшего на лестничной клетке. Когда тот подошел к жилищу, на него направили ствол оружия и заставили открыть дверь.



Как сообщил корреспонденту Myslo информированный источник, на данный момент рассматриваются две версии произошедшего. По одной — к жильцу квартиры пришли разбираться из-за того, что он якобы торгует наркотиками, а по второй — нападавшие вымогали у потерпевшего несколько сотен тысяч рублей.



Интересно, что при задержании стражам порядка не пришлось вскрывать квартиру — им просто открыли дверь. Предположительно, полицию вызвал знакомый потерпевшего, которому удалось сбежать от нападавших.



В настоящее время решается вопрос о квалификации действий подозреваемых и возбуждении уголовного дела.

«При поступлении сообщения в дежурную часть ОП «Зареченский» на место происшествия выехали следственно-оперативная группа и экипаж ППС. Ими задержаны три человека, которые в настоящее время доставлены в районный отдел полиции. Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства данного происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - прокомментировал Myslo руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

В свою очередь, в региональном Управлении Росгвардии сообщили, что после получения информации о вооруженных людях в одной из квартир дома, на место происшествия немедленно направили группу задержания вневедомственной охраны, которая действовала совместно с сотрудниками ППС.