Задержаны двое «дорожных рабочих», ограбивших ювелирный магазин в Туле: видео

Добычей преступников стали ценности на сумму около пяти миллионов рублей.

Ограбление ювелирного магазина на Красноармейском проспекте в Туле случилось в мае 2019 года. Myslo писал об этом здесь.

Двое неизвестных в медицинских масках и экипировке дорожных служб ворвались в помещение ювелирного магазина. Разбив молотками стеклянные витрины, злоумышленники похитили ювелирные изделия на сумму около пяти миллионов рублей, после чего скрылись.

Злоумышленников сняла камера видеонаблюдения:

По данному факту Следственным управлением УМВД России по г. Туле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж в крупном размере). В розыске злоумышленников участвовали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России, их коллеги из Тульской, Ростовской областей и Краснодарского края.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска при участии Росгвардии на территории Ростовской области и Краснодарского края задержаны двое уроженцев одного из государств Закавказья. Один из них находился в межгосударственном розыске за совершение на родине кражи в особо крупном размере.

Подозреваемые конвоированы в Тульскую область, где в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По некоторым данным, нападение на ювелирный салон в Туле у задержанных не первое. Возможно, речь идет о грабителях-гастролерах.