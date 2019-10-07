В Туле ночью вскрыли офис банка на Красноармейском проспекте

По информации Myslo, утром 7 октября 2019 года поступило сообщение о том, что в отделение «Газэнергобанка» на Красноармейском проспекте было совершено незаконное проникновение.

В ходе работы на месте происшествия стражи порядка обнаружили, что вскрыта входная дверь.

На момент публикации новости на месте работают оперативные сотрудники полиции и кинолог с собакой. Также на двери банка видны следы криминалистического порошка, с помощью которого обычно ищут отпечатки пальцев.

На данный момент трудно сказать, совершена ли в ходе проникновения кража, ведется проверка.