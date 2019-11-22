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В Кимовске подозреваемого в жестоком убийстве заключили под стражу на два месяца

В Кимовске подозреваемого в жестоком убийстве заключили под стражу на два месяца

Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

52-летний житель Кимовска, обвиняемый в убийстве знакомого, на два месяца заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области. Постановление в законную силу пока не вступило.

Жесткое преступление случилось днем 19 ноября в Кимовске. Конфликт двух мужчин на ул. Больничной перешел в поножовщину, вследствие чего 47-летний местный житель скончался от полученных травм. Убийца с места происшествия скрылся на своем автомобиле.


Фото Управления Судебного департамента в Тульской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, злоумышленника объявили в розыск, в регионе был объявлен план «Перехват». На обнаружение преступника был ориентирован весь личный состав полиции. Около полуночи подозреваемый сам сдался полицейским.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По нашей информации, в качестве основной версии мотива нападения на мужчину в Кимовске рассматривается денежный долг. Убийца и его жертва знакомы и ранее вместе занималась ремонтом домов и квартир. По предварительной информации, примерно в то же время погибший мог взять у подозреваемого в долг и длительное время не возвращал деньги.
 
Предполагается, что нападавший специально пришел на место расправы, так как знал, что потерпевший должен приехать туда за своим ребенком.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:45 +1
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