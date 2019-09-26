новости
новости
Регистрация
В Туле полиция задержала подозреваемых в рэкете
Фото: sq.com.ua

В Туле полиция задержала подозреваемых в рэкете

В случае отказа жертве обещали проблемы в работе на овощном рынке.

Недавно в тульскую полицию обратился мужчина. По его словам, два человека вымогали у него 150 тысяч рублей за отсутствие проблем в работе на одном из городских овощных рынков. Кроме того, потерпевшему грозили физической расправой. В ходе проверки сообщенные жертвой сведения подтвердились, после чего злоумышленниками занялся уголовный розыск.
 
«Подозреваемые — 23-летний неработающий мужчина и его 22-летний подельник — задержаны. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ», — сообщили Myslo в пресс-службе региональной полиции.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:45 +8
Другие статьи по темам
Событие
рэкетвымогательствокриминал
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

К жителям тульского микрорайона забрела лиса: видео
К жителям тульского микрорайона забрела лиса: видео
На вопросы читателей Myslo ответит прокурор Зареченского района Тулы
На вопросы читателей Myslo ответит прокурор Зареченского района Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.