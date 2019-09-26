В Туле полиция задержала подозреваемых в рэкете

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Недавно в тульскую полицию обратился мужчина. По его словам, два человека вымогали у него 150 тысяч рублей за отсутствие проблем в работе на одном из городских овощных рынков. Кроме того, потерпевшему грозили физической расправой. В ходе проверки сообщенные жертвой сведения подтвердились, после чего злоумышленниками занялся уголовный розыск.

«Подозреваемые — 23-летний неработающий мужчина и его 22-летний подельник — задержаны. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ», — сообщили Myslo в пресс-службе региональной полиции.