Подозреваемого в убийстве женщины-кассира в Узловой заключили под стражу

Следователи заключили под стражу 34-летнего Андрея Калинина — подозреваемого в убийстве женщины-кассира в Узловой Умиды Эгамуротовой.

– По версии следствия, утром 29 апреля обвиняемый распивал спиртное в своей квартире. В указанное время вследствие ранее возникших личных неприязненных отношений с потерпевшей (его соседкой) на почве бытовых конфликтов обвиняемый вооружился кухонным ножом и направился к месту работы женщины, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Калинин пришел в один из супермаркетов и напал на Умиду с ножом. Женщина получила не менее 20 ударов. Преступник скрылся, а потерпевшая скончалась в больнице.

Полицейские объявили в регионе план «Перехват». Убийца был задержан. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

– В ходе предварительного расследования уголовного дела будут установлены и получат надлежащую правовую оценку причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, — сообщает пресс-служба ведомства.

У погибшей женщины осталось трое детей.