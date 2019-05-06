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Подозреваемого в убийстве женщины-кассира в Узловой заключили под стражу

Подозреваемого в убийстве женщины-кассира в Узловой заключили под стражу

Мужчине предъявлено обвинение.

Следователи заключили под стражу 34-летнего Андрея Калинина — подозреваемого в убийстве женщины-кассира в Узловой Умиды Эгамуротовой.

– По версии следствия, утром 29 апреля обвиняемый распивал спиртное в своей квартире. В указанное время вследствие ранее возникших личных неприязненных отношений с потерпевшей (его соседкой) на почве бытовых конфликтов обвиняемый вооружился кухонным ножом и направился к месту работы женщины, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Калинин пришел в один из супермаркетов и напал на Умиду с ножом. Женщина получила не менее 20 ударов. Преступник скрылся, а потерпевшая скончалась в больнице.

Полицейские объявили в регионе план «Перехват». Убийца был задержан. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

– В ходе предварительного расследования уголовного дела будут установлены и получат надлежащую правовую оценку причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, — сообщает пресс-служба ведомства.

У погибшей женщины осталось трое детей.

Подробнее об этой жуткой истории читайте в нашей специальной статье здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:09 +2
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