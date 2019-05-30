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В Туле двое в жилетах дорожных рабочих ограбили ювелирный магазин

В Туле двое в жилетах дорожных рабочих ограбили ювелирный магазин

Похитив украшения преступники скрылись. Их ищет полиция.

Как стало известно Myslo, вечером, 29 мая, в Туле было совершен налет на ювелирный магазин, который находится в одном из домов на Красноармейском проспекте в Туле.
 
По имеющейся на настоящий момент информации, ворвавшись в помещение преступники разбили витрину и, сложив похищенное в большую сумку, скрылись с места происшествия.
 
Пострадавших в результате ограбления нет. В настоящее время полиция ведет розыск злоумышленников.
 

«В полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ „Грабёж“. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение деталей и обстоятельств происшествия и лиц, причастных к противоправному деянию», — подтвердили факт происшествия в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:06 0
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