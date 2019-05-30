В Туле двое в жилетах дорожных рабочих ограбили ювелирный магазин

Как стало известно Myslo, вечером, 29 мая, в Туле было совершен налет на ювелирный магазин, который находится в одном из домов на Красноармейском проспекте в Туле.

По имеющейся на настоящий момент информации, ворвавшись в помещение преступники разбили витрину и, сложив похищенное в большую сумку, скрылись с места происшествия.

Пострадавших в результате ограбления нет. В настоящее время полиция ведет розыск злоумышленников.

«В полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ „Грабёж“. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение деталей и обстоятельств происшествия и лиц, причастных к противоправному деянию», — подтвердили факт происшествия в пресс-службе УМВД России по Тульской области.