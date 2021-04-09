Выходные в Туле: 9–11 апреля

«Катастрофа шоу» – комедийное шоу в ритме рок-н-ролла, где с помощью магии, мыльных пузырей и клоунады зрители будут вовлечены в комические ситуации, а в финале состоится боксерский поединок, который решит, кто из бойцов достоин девушки мечты.

в рамках II Международного фестиваля молодежных театров GingerFest на сценепокажут клоун-спектакль «» от Клоуна Катастрофы (Ливорно, Италия)!