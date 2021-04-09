Выходные в Туле: 9–11 апреля

11 апреля в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Общество посттруда и трансформация занятости». На заключительной лекции цикла поговорим о том, что такое работа.
Спикер: Екатерина Шульман — политолог, кандидат политических наук.
Где: Центр семейной истории. Стоимость: 1600 руб. Билеты можно купить поссылке.
10 апреля в Центре семейной истории пройдет гастрономический спектакль «Рождение и смерть». Весна, как правило, ассоциируется с рождением и пробуждением ото сна. В связи с этим приглашаем на нашу гастрофантазию с проектом Реформа.маркет.
10 апреля на сцене Центра культуры и досуга в рамках II Международного фестиваля молодежных театров GingerFest покажут драму/вербатим «Фобус» от независимого театрального объединения «На вольных хлебах» (Москва).
Страх — внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Мы – служит говорящему для обозначения нескольких или многих лиц, включая и себя. FOBUS – это о страхе. Это о нас. Это о страхе нас. Это о нашем страхе. Об избавлении от него. О его трансформации.
Где: Центр культуры и досуга. Стоимость: от 200 руб.
10 апреля в рамках II Международного фестиваля молодежных театров GingerFest на сцене Центра культуры и досуга покажут клоун-спектакль «Катастрофа шоу» от Клоуна Катастрофы (Ливорно, Италия)!
«Катастрофа шоу» – комедийное шоу в ритме рок-н-ролла, где с помощью магии, мыльных пузырей и клоунады зрители будут вовлечены в комические ситуации, а в финале состоится боксерский поединок, который решит, кто из бойцов достоин девушки мечты.
Где: Тульский областной театр юного зрителя. Стоимость: от 159 руб. Билеты можно купить поссылке.
11 апреля в Тульском областном театре юного зрителя покажут мюзикл «Королевство кривых зеркал». В 1951 году эта сказка Виталия Губарева была опубликована впервые. Писателю сразу стали звонить из театров с предложениями поставить ее на сцене.
Первым позвонил руководитель Театра кукол Сергей Владимирович Образцов, потом обратились из московского Театра юного зрителя. Писатель отдал сказку в более близкий подросткам ТЮЗ и в 1952 году переложил ее для сцены.
Где: театр «Эрмитаж». Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить поссылке.
11 апреля Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт позитив-бэнда Jazzophrenia. Весна будоражит кровь и зажигает сердца. Весной хочется совершать безумные поступки. Jazzophrenia представляет обновленную программу «Весна-паранойя 2.0». Вы услышите самые крутые хиты – от Андрея Макаревича до Майкла Джексона. Это – лучшее лекарство от скуки и депрессии!
Где: Центр культуры и досуга. Стоимость: от 200 руб.
11 апреля в рамках II Международного фестиваля молодежных театров GingerFest на сцене Центра культуры и досуга покажут драму «Мать» от театральной группы Боджнурда (Bojnourd theatre group, Боджнурд, Иран)!
Театральная группа Боджнурда была основана в 2016 году и с тех пор успела принять участие более чем в десяти международных фестивалях.
Где: Тульский камерный драматический театр. Билеты можно купить поссылке.
10 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске – Чумного Доктора.
Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…
Первые два правила любого бойцовского клуба все и так отлично помнят. А вот третьим законом этого закрытого, подпольного общества является то, что дерутся здесь только женщины. Анна совсем не знакома с азами рукопашного боя — она обычная девушка с обычными проблемами. И все-таки блондинка выходит на ринг и... очень недолго остается на ногах! Похоже, чтобы выбиться в чемпионы, придется попотеть и нанять тренера. Но вот найти удается лишь пьяницу, неудачника и полного эгоиста...