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Выходные в Туле: 9–11 апреля

Выходные в Туле: 9–11 апреля

Россия для грустных? Допустим. Тогда мы постараемся скрасить твою хтонь. В обзоре выходных — концерт «Порнофильмов», «Арсенал» против «Краснодара», фестиваль театров GingerFest и многое другое.

«Арсенал» – «Краснодар»

Когда: 11 апреля, воскресенье, 14.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» – «Краснодар»

11 апреля на Центральном стадионе состоится встреча 25-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и «Краснодаром».

 

Порнофильмы

Когда: 9, 10, 11 апреля, пятница-воскресенье, 19.00.

Где: Concert Hall.

Порнофильмы

9, 10 и 11 апреля в Concert Hall выступит главная панк-группа сегодняшней России — «Порнофильмы». 

 

Фестиваль «Оружейной лиги» КВН

Когда: 11 апреля, воскресенье, 17.00.

Где: Концертный зал ТулГУ.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.

Фестиваль «Оружейной лиги» КВН

11 апреля в концертном зале Тульского государственного университета состоится первая игра сезона «Оружейной лиги» КВН

 

Ликбез по взрослой жизни: Общество посттруда и трансформация занятости

Когда: 11 апреля, воскресенье, 14.00.

Где: КЦ «Типография».
Свободный взнос. Регистрация по ссылке.

Ликбез по взрослой жизни: Общество посттруда и трансформация занятости

11 апреля в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Общество посттруда и трансформация занятости». На заключительной лекции цикла поговорим о том, что такое работа. 

Спикер: Екатерина Шульман — политолог, кандидат политических наук.

 

Гастрономический спектакль «Рождение и смерть»

Когда: 10 апреля, суббота, 18.00.

Где: Центр семейной истории.
Стоимость: 1600 руб. Билеты можно купить по ссылке

Гастрономический спектакль «Рождение и смерть»

10 апреля в Центре семейной истории пройдет гастрономический спектакль «Рождение и смерть». Весна, как правило, ассоциируется с рождением и пробуждением ото сна. В связи с этим приглашаем на нашу гастрофантазию с проектом Реформа.маркет.
 

Фобус

Когда: 10 апреля, суббота, 15.00.

Где: Центр культуры и досуга.
Стоимость: 200 руб.

Фобус

10 апреля на сцене Центра культуры и досуга в рамках II Международного фестиваля молодежных театров GingerFest покажут драму/вербатим «Фобус» от независимого театрального объединения «На вольных хлебах» (Москва).
 
Страх — внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Мы – служит говорящему для обозначения нескольких или многих лиц, включая и себя. FOBUS – это о страхе. Это о нас. Это о страхе нас. Это о нашем страхе. Об избавлении от него. О его трансформации.
 

Sellout/Архипанк

Когда: 9 апреля, пятница, 19.00.
Где: Тульский рок-клуб М2.
Стоимость: от 300 рублей.

Sellout/Архипанк

9 апреля в тульском рок-клубе «М2» состоится двойной концерт групп Sellout и «Архипанк». Гостей ждут презентации новых альбомов, а после концерта вечеринка с участниками групп и специальные гости.
 

KORSИКА

Когда: 10 апреля, суббота, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 500 руб. 

KORSИКА

10 апреля на сцене клуба Backstage будет играть одна из главных московских рок-команд – группа KORSИКА!
 
KORSИКА ушла в творческий отпуск еще до всех событий 2020-го и сейчас готова вернуться на сцену, чтобы продолжать поджигать сердечки.
 

Катастрофа шоу

Когда: 10 апреля, суббота, 16.30.

Где: Центр культуры и досуга.
Стоимость: от 200 руб.

Катастрофа шоу

10 апреля в рамках II Международного фестиваля молодежных театров GingerFest на сцене Центра культуры и досуга покажут клоун-спектакль «Катастрофа шоу» от Клоуна Катастрофы (Ливорно, Италия)!

«Катастрофа шоу» – комедийное шоу в ритме рок-н-ролла, где с помощью магии, мыльных пузырей и клоунады зрители будут вовлечены в комические ситуации, а в финале состоится боксерский поединок, который решит, кто из бойцов достоин девушки мечты.
 

Королевство кривых зеркал

Когда: 11 апреля, воскресенье, 12.00.

Где: Тульский областной театр юного зрителя.
Стоимость: от 159 руб. Билеты можно купить по ссылке.

Королевство кривых зеркал

11 апреля в Тульском областном театре юного зрителя покажут мюзикл «Королевство кривых зеркал». В 1951 году эта сказка Виталия Губарева была опубликована впервые. Писателю сразу стали звонить из театров с предложениями поставить ее на сцене.

Первым позвонил руководитель Театра кукол Сергей Владимирович Образцов, потом обратились из московского Театра юного зрителя. Писатель отдал сказку в более близкий подросткам ТЮЗ и в 1952 году переложил ее для сцены.

 

День космонавтики в экзотариуме

Когда: 11 апреля, воскресенье, 12.00.

Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.

День космонавтики в экзотариуме

11 апреля Тульский экзотариум приглашает детей и взрослых в интерактивное путешествие «День космонавтики».
 

Jazzophrenia | «Весна-паранойя 2.0»

Когда: 11 апреля, воскресенье, 17.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке

Jazzophrenia | «Весна-паранойя 2.0»

11 апреля Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт позитив-бэнда Jazzophrenia. Весна будоражит кровь и зажигает сердца. Весной хочется совершать безумные поступки. Jazzophrenia представляет обновленную программу «Весна-паранойя 2.0». Вы услышите самые крутые хиты – от Андрея Макаревича до Майкла Джексона. Это – лучшее лекарство от скуки и депрессии!
 

Мать

Когда: 11 апреля, воскресенье, 15.00.

Где: Центр культуры и досуга.
Стоимость: от 200 руб.

Мать

11 апреля в рамках II Международного фестиваля молодежных театров GingerFest на сцене Центра культуры и досуга покажут драму «Мать» от театральной группы Боджнурда (Bojnourd theatre group, Боджнурд, Иран)!

Театральная группа Боджнурда была основана в 2016 году и с тех пор успела принять участие более чем в десяти международных фестивалях. 
 

Москва-Петушки

Когда: 10 апреля, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Билеты можно купить по ссылке.

Москва-Петушки

10 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности. 
 

Шоу фонтанов «13 месяцев»

Когда: 10-11 апреля, суббота — воскресенье, 12.00, 17.00.

Где: Тульский государственный цирк.
Купить билеты можно по ссылке.

Шоу фантанов «13 месяцев»

10-11 апреля Тульский цирк приглашает на необычное шоу фонтанов «13 месяцев».
 
Действие будет происходить на уникальном манеже-сцене с незабываемым шоу фонтанов, увлекательным сюжетом и завораживающей атмосферой.
 

Двое на земле

Когда: 10 апреля, воскресенье, 19.00.

Где: Центр культуры и досуга.
Стоимость: от 200 руб. 

Двое на земле

10 апреля в рамках II Международного фестиваля молодежных театров GingerFest на сцене Центра культуры и досуга покажут спектакль «Двое на земле» от театра танца «Элегия» (Ясная Поляна)!
 
«Двое на земле» – это история любви, прошедшей испытание временем. Это альтернативный театр, где энергия слова переплетается с энергией тела, вовлекая зрителя в размышления о собственной жизни.
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Майор Гром: Чумной Доктор

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске – Чумного Доктора.
 
Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…
 

В ринге только девушки

Первые два правила любого бойцовского клуба все и так отлично помнят. А вот третьим законом этого закрытого, подпольного общества является то, что дерутся здесь только женщины. Анна совсем не знакома с азами рукопашного боя — она обычная девушка с обычными проблемами. И все-таки блондинка выходит на ринг и... очень недолго остается на ногах! Похоже, чтобы выбиться в чемпионы, придется попотеть и нанять тренера. Но вот найти удается лишь пьяницу, неудачника и полного эгоиста...

 

Хороших выходных!

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 12:26 0
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