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Фобус

Фобус

10 апреля на сцене Центра культуры и досуга в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest покажут драму/вербатим «Фобус» от независимого театрального объединения «На вольных хлебах» (Москва)!
 
 
Страх — внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Мы – служит говорящему для обозначения нескольких или многих лиц, включая и себя. FOBUS – Это о страхе. Это о нас. Это о страхе нас. Это о нашем страхе. Об избавлении от него. Об его трансформации.
 
Режиссёр спектакля Дарья Вагон-Егорова: «Когда я взяла произведения Беккета, то никак не ожидала, что внутри холодного, абсурдного текста ребята смогут увидеть себя. Эта работа для них – рефлексия на тему страха, изоляции и доверия».
 
 
О театре:
 
Команда «На вольных хлебах» – выпускники детской театральной студии «Дети райка», каждый из участников коллектива обучается у разных педагогов, кто-то готовится к поступлению на реж. фак. и на актерский факультет, кто-то уже учится в МШНК, работает в Театре Армии. Но все они объединились для постановки общего спектакля по текстам Беккета на базе студии. «И так наше сотрудничество продолжается до сих пор, но уже в отдельном независимом театральном объединении», говорят участники.
 
Продолжительность: 65 мин.
 
Во время спектакля все зрители сидят на сцене.
Где и когда?
МАУК, центр культуры и досуга
Тула, улица Металлургов, 22
10 апреля 2021, суббота
15:00
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17 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2500 ₽
Чиж & Co
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30 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000 ₽
Sagath
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4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Брюзга
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11 апреля, воскресенье 19:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Тролль Гнет Ель
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16 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
«Взрыв чуда» и «Кулаки в карманах»
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
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