Фобус
10 апреля на сцене Центра культуры и досуга в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest покажут драму/вербатим «Фобус» от независимого театрального объединения «На вольных хлебах» (Москва)!
Страх — внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Мы – служит говорящему для обозначения нескольких или многих лиц, включая и себя. FOBUS – Это о страхе. Это о нас. Это о страхе нас. Это о нашем страхе. Об избавлении от него. Об его трансформации.
Режиссёр спектакля Дарья Вагон-Егорова: «Когда я взяла произведения Беккета, то никак не ожидала, что внутри холодного, абсурдного текста ребята смогут увидеть себя. Эта работа для них – рефлексия на тему страха, изоляции и доверия».
О театре:
Команда «На вольных хлебах» – выпускники детской театральной студии «Дети райка», каждый из участников коллектива обучается у разных педагогов, кто-то готовится к поступлению на реж. фак. и на актерский факультет, кто-то уже учится в МШНК, работает в Театре Армии. Но все они объединились для постановки общего спектакля по текстам Беккета на базе студии. «И так наше сотрудничество продолжается до сих пор, но уже в отдельном независимом театральном объединении», говорят участники.
Продолжительность: 65 мин.
Во время спектакля все зрители сидят на сцене.
Где и когда?
Тула, улица Металлургов, 22
10 апреля 2021, суббота
15:00
17 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 700-2500 ₽
30 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
11 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 200-300 ₽
16 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 333-555 ₽