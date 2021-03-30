10 апреля на сцене Центра культуры и досуга в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest покажут драму/вербатим «Фобус» от независимого театрального объединения «На вольных хлебах» (Москва)!

Страх — внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Мы – служит говорящему для обозначения нескольких или многих лиц, включая и себя. FOBUS – Это о страхе. Это о нас. Это о страхе нас. Это о нашем страхе. Об избавлении от него. Об его трансформации.

Режиссёр спектакля Дарья Вагон-Егорова: «Когда я взяла произведения Беккета, то никак не ожидала, что внутри холодного, абсурдного текста ребята смогут увидеть себя. Эта работа для них – рефлексия на тему страха, изоляции и доверия».

О театре:

Команда «На вольных хлебах» – выпускники детской театральной студии «Дети райка», каждый из участников коллектива обучается у разных педагогов, кто-то готовится к поступлению на реж. фак. и на актерский факультет, кто-то уже учится в МШНК, работает в Театре Армии. Но все они объединились для постановки общего спектакля по текстам Беккета на базе студии. «И так наше сотрудничество продолжается до сих пор, но уже в отдельном независимом театральном объединении», говорят участники.

Продолжительность: 65 мин.

Во время спектакля все зрители сидят на сцене.