Королевство кривых зеркал
11 апреля в Тульском областном театре юного зрителя покажут мюзикл «Королевство кривых зеркал». В 1951 году эта сказка Виталия Губарева была впервые опубликована. Писателю сразу стали звонить из театров с предложениями поставить ее на сцене. Первым позвонил руководитель Театра кукол Сергей Владимирович Образцов, потом обратились из московского Театра юного зрителя. Писатель отдал сказку в более близкий подросткам ТЮЗ и в 1952 году переложил её для сцены.
В том же 1952 году пьеса пополнила репертуар Тульского театра юного зрителя. Нынешняя постановка - третья по счету для нашего театра.
Стоимость: от 159 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Стоимость: от 159 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
11 апреля 2021, воскресенье
12:00
12 апреля, понедельник 17:30
₽ Билеты: 200-350 ₽
12 апреля, понедельник 19:15
₽ Билеты: 200-350 ₽
16 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
30 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000 ₽