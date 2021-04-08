11 апреля в Тульском областном театре юного зрителя покажут мюзикл «Королевство кривых зеркал». В 1951 году эта сказка Виталия Губарева была впервые опубликована. Писателю сразу стали звонить из театров с предложениями поставить ее на сцене. Первым позвонил руководитель Театра кукол Сергей Владимирович Образцов, потом обратились из московского Театра юного зрителя. Писатель отдал сказку в более близкий подросткам ТЮЗ и в 1952 году переложил её для сцены.





Стоимость: от 159 руб. Билеты можно купить по ссылке. В том же 1952 году пьеса пополнила репертуар Тульского театра юного зрителя. Нынешняя постановка - третья по счету для нашего театра.от 159 руб.