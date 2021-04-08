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Королевство кривых зеркал

Королевство кривых зеркал

11 апреля в Тульском областном театре юного зрителя покажут мюзикл «Королевство кривых зеркал». В 1951 году эта сказка Виталия Губарева была впервые опубликована. Писателю сразу стали звонить из театров с предложениями поставить ее на сцене. Первым позвонил руководитель Театра кукол Сергей Владимирович Образцов, потом обратились из московского Театра юного зрителя. Писатель отдал сказку в более близкий подросткам ТЮЗ и в 1952 году переложил её для сцены.

В том же 1952 году пьеса пополнила репертуар Тульского театра юного зрителя. Нынешняя постановка - третья по счету для нашего театра.

Стоимость: от 159 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
11 апреля 2021, воскресенье
12:00
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Касса
Чучело
Купить билет
12 апреля, понедельник 17:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
60 ударов сердца
Купить билет
12 апреля, понедельник 19:15
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Тролль Гнет Ель
Купить билет
16 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Porto Moris
Купить билет
17 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Чиж & Co
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30 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000 ₽
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