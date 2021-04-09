Фестиваль «Оружейной лиги» КВН
11 апреля в концертном зале Тульского государственного университета состоится первая игра сезона «Оружейной лиги» КВН. Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 92
11 апреля 2021, воскресенье
17:00
12 апреля, понедельник 17:30
₽ Билеты: 200-350 ₽
12 апреля, понедельник 19:15
₽ Билеты: 200-350 ₽
16 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
30 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000 ₽