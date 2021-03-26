10 апреля в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest на сцене Центра культуры и досуга покажут клоун-спектакль «Катастрофа шоу» от Клоуна Катастрофы (Ливорно, Италия)!

«Катастрофа шоу» – комедийное шоу в ритме рок-н-ролла, где с помощью магии, мыльных пузырей и клоунады зрители будут вовлечены в комические ситуации, а в финале состоится боксёрский поединок, который решит, кто из бойцов достоин девушки мечты.

Продолжительность спектакля: 65 мин.

Об актёре:

Андреа Феди, он же Клоун Катастрофа, родился в холодном декабре 1980 года в Ливорно. Проведя первые несколько лет своей жизни, думая, чем он хочет заниматься, когда вырастет, он понял, что никогда не вырастет. Он начал играть с простыми вещами из прошлого, которые сегодня, в эпоху технологий, оказались забыты. С помощью клоунского воображения даже простой носок, стул, бутылка мыльных пузырей могут создать мир, полный веселья и радости, из которого может родиться целое представление. Клоун Катастрофа выступал более чем в 20 странах по всему миру, в том числе работая как артист для посольства Италии в Минске.