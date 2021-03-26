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Катастрофа шоу

Катастрофа шоу

10 апреля в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest на сцене Центра культуры и досуга покажут клоун-спектакль «Катастрофа шоу» от Клоуна Катастрофы (Ливорно, Италия)!
 
 
«Катастрофа шоу» – комедийное шоу в ритме рок-н-ролла, где с помощью магии, мыльных пузырей и клоунады зрители будут вовлечены в комические ситуации, а в финале состоится боксёрский поединок, который решит, кто из бойцов достоин девушки мечты.
 
Продолжительность спектакля: 65 мин.
 
Об актёре:
 
Андреа Феди, он же Клоун Катастрофа, родился в холодном декабре 1980 года в Ливорно. Проведя первые несколько лет своей жизни, думая, чем он хочет заниматься, когда вырастет, он понял, что никогда не вырастет. Он начал играть с простыми вещами из прошлого, которые сегодня, в эпоху технологий, оказались забыты. С помощью клоунского воображения даже простой носок, стул, бутылка мыльных пузырей могут создать мир, полный веселья и радости, из которого может родиться целое представление. Клоун Катастрофа выступал более чем в 20 странах по всему миру, в том числе работая как артист для посольства Италии в Минске.
Где и когда?
МАУК, центр культуры и досуга
Тула, улица Металлургов, 22
10 апреля 2021, суббота
16:30
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Касса
Отель желаний
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17 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2500 ₽
Чиж & Co
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30 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000 ₽
Sagath
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4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Брюзга
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11 апреля, воскресенье 19:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Тролль Гнет Ель
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16 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
«Взрыв чуда» и «Кулаки в карманах»
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
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