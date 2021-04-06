Jazzophrenia | «Весна-паранойя 2.0»

11 апреля Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт позитив-бэнда Jazzophrenia. Весна будоражит кровь и зажигает сердца. Весной хочется совершать безумные поступки. Jazzophrenia представляет обновлённую программу «Весна-паранойя 2.0». Вы услышите самые крутые хиты – от Андрея Макаревича до Майкла Джексона. Это – лучшее лекарство от скуки и депрессии!





Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке. Танцы на концерте только приветствуются. Jazzophrenia недаром называется позитив-бэнд. Мы гарантируем вам море положительных эмоций!от 150 руб.