Jazzophrenia | «Весна-паранойя 2.0»
11 апреля Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт позитив-бэнда Jazzophrenia. Весна будоражит кровь и зажигает сердца. Весной хочется совершать безумные поступки. Jazzophrenia представляет обновлённую программу «Весна-паранойя 2.0». Вы услышите самые крутые хиты – от Андрея Макаревича до Майкла Джексона. Это – лучшее лекарство от скуки и депрессии!
Танцы на концерте только приветствуются. Jazzophrenia недаром называется позитив-бэнд. Мы гарантируем вам море положительных эмоций!
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
11 апреля 2021, воскресенье
17:00
12 апреля, понедельник 17:30
₽ Билеты: 200-350 ₽
12 апреля, понедельник 19:15
₽ Билеты: 200-350 ₽
16 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
30 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000 ₽