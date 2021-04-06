афиша
афиша
Регистрация
Москва-Петушки

Москва-Петушки

10 и 25 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности. 
 
Единственное, что можно утверждать - если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
 
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билеты на 10 апреля и 25 апреля можно по ссылкам.
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
10 апреля 2021, суббота
18:30
 В календарь
 В календарь
25 апреля 2021, воскресенье
18:30
 В календарь
 В календарь
+1
Касса
Отель желаний
Купить билет
17 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2500 ₽
Чиж & Co
Купить билет
30 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000 ₽
Sagath
Купить билет
4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Брюзга
Купить билет
11 апреля, воскресенье 19:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Тролль Гнет Ель
Купить билет
16 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
«Взрыв чуда» и «Кулаки в карманах»
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.