KORSИКА
10 апреля на сцене клуба Backstage будет играть одна из главных московских рок-команд - группа KORSИКА!
KORSИКА ушла в творческий отпуск еще до всех событий 2020 и сейчас готова вернуться на сцену, чтобы продолжать поджигать сердечки.
Из Москвы группа везет с собой фанатов, желающих попасть на концерт.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
10 апреля 2021, суббота
19:00
12 апреля, понедельник 16:00
₽ Билеты: 200 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
18 апреля - 10 мая
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽