10 апреля на сцене клуба Backstage будет играть одна из главных московских рок-команд - группа KORSИКА!

KORSИКА ушла в творческий отпуск еще до всех событий 2020 и сейчас готова вернуться на сцену, чтобы продолжать поджигать сердечки.

Из Москвы группа везет с собой фанатов, желающих попасть на концерт.