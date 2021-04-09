Владимир Шахрин, группа «Чайф»: «Если есть нечего будет, лучше ограблю ларек, чем пойду в TikTok!»

Выступление в Туле с программой «Война, мир и…» группа «Чайф» была вынуждена переносить несколько раз — в концертный график вмешалась пандемия. И вот наконец уральские рокеры приехали в наш город, чтобы отметить вместе с туляками 35-летие группы.

Концерт получился теплым и очень душевным. Мужская группа, мужские песни. И он, Владимир Шахрин, конечно, — настоящий мужик. Обаятельный, открытый, простой, со своей неповторимой манерой исполнения песен и общения со зрителями. Вот уже 35 лет Владимир Шахрин — бессменный лидер группы «Чайф», и у него всегда оранжевое настроение.

Перед выступлением Владимир пригласил нас в свою гримерку и ответил на наши вопросы открыто, с улыбкой.

— Владимир, Вы любите гулять по городам, в которых выступаете. Что успели посмотреть в Туле?

– Я приехал в Тулу из Калуги. Не рискну делать какой-то обзор достопримечательностей Тулы, но я просто понимаю, что это очень милый город. Мы приезжаем, и почему-то здесь всегда солнышко светит. Так что Тула для меня очень светлый город с доброжелательными жителями. Город с великолепной историей. Тулу многое связывает с Уралом, потому что все основатели уральской горной металлургии Демидовы — выходцы из Тулы. И мастеров он отсюда привозил на уральские заводы. Так что что-то общее наверняка в характерах туляков и екатеринбуржцев есть.

— Наконец-то возобновлена концертная деятельность! И артисты, и зрители безумно рады видеть друг друга. Как Вы пережили отлучение от сцены?

– Было несколько этапов. Первые три месяца были настоящие ломки. Я никогда не знал, что это такое, потому что никогда не заигрывал с наркотиками. А тут я понял, что у меня гастрольная ломка. Все-таки я привык к кочевой жизни. За 35 лет группы такого не было никогда! А потом наступает такой момент, пенсионерский синдром, когда ты думаешь — ну и нормально, можно и так, еще ехать куда-то (смеется)... Как тот кот в мультике говорил: «Нас и здесь неплохо кормят!» Но у нас было два онлайн-концерта. Там огромная аудитория! На одном было 7 миллионов подключений, на втором — около трех миллионов. Но онлайн-концерты – это всё равно некий суррогат, сублимация… Как природу смотреть по телевизору. Нет энергетики места. Поэтому мы сейчас абсолютно счастливы и с таким удовольствием играет эти концерты. И зритель с удовольствием приходит! Сейчас нужно обязательно вернуть доверие публики. Я прекрасно понимаю людей: когда в течение года было несколько переносов, отмен, люди не хотят покупать билеты. Сейчас нам этот период возобновления нужно вместе пройти, чтобы публика снова ходила на концерты и понимала, что это того стоит. Думаю, если нас больше не закроют, то мы за полгода выправим эту ситуацию.

— 35 лет на сцене! Для Вас это время подводить какие-то творческие итоги или еще рано?

– Есть, конечно, что подвести и что вспомнить, а детям рассказать нечего (смеется). Если серьезно, нет, подводить итоги мы не будем. В 2019 году группа выпустила новый альбом, в 2020-м — еще один. Новые песни, новые ощущения… Каждый новый альбом — это репетиции, работа в студии. Жизнь кипит! В том, что касается творчества, никакого пенсионерского настроения нет.

— Над чем сейчас работаете?

– Над туром, для нас это необычная история. Это сделанная, срежиссированная программа. Если обычный концерт группы «Чайф» — это очень много экспромта, то в программе «Война, мир и…» его нет совсем. Здесь прописан световой ряд, видеоряд, очередность песен. Это спектакль на два с половиной часа, в котором есть драматургия. Есть некий собирательный образ героя. В первой части он находится в конфронтации с самим собой, с окружающим миром. Во второй части он находит реперные точки, которые позволяют ему найти гармонию с собой и с миром. И в третьей части человек просто получает удовольствие от жизни, он понимает, что жизнь прекрасна в любом случае! И никто, кроме тебя самого, не сделает твою жизнь счастливой.

— Ваша группа родилась еще в советское время. По чему из того прошлого ностальгируете больше всего?

– По своей молодости (улыбается). Тебе 20-25 лет, у тебя за плечами нет рюкзака с ответственностью. Сначала у тебя за спиной — крылья, это уже потом появляется тот самый рюкзак. Ответственность за своих детей, семью, родителей, за свое дело, за коллектив. Ностальгирую по тому времени не потому, что оно было советским, а потому, что нам было по 20 лет.

— У группы есть соцсети? Кто ими занимается и где можно пообщаться лично с Вами?

– Соцсети — у группы, лично у меня нет ничего. Мне это совершенно неинтересно. У меня нет необходимости из своей жизни устраивать реалити-шоу. Понимаю, что для бизнеса группы соцсети нужны. Таков современный мир. У нас есть Марина Залогина, наш пресс-атташе, она ведет все соцсети. Всех нас она трясет, душит — нужно новое видео (смеется). Пишет утром: «Въедете в Тулу — снимите что-нибудь, чтобы я выложила в инстаграм».

— И Вы слушаетесь?

– Конечно! Я слушаюсь (улыбается). Она профессионал, и я понимаю, что для дела это надо. Я захожу в наши соцсети, читаю, что люди нам пишут. И Марине говорю, что надо ответить. За время пандемии мы придумали несколько рубрик, они очень нравятся зрителям. Например, мы сидим дома и под гитару рассказываем, как появилась та или иная песня, играем ее, и создается эффект присутствия. Это ненадолго позволяет зрителям войти в мою квартиру, в комнату, заглянуть на дачу.

— Ну а Вы как персона интересны молодежи. Взять хотя бы звонок Вам из youtube-шоу Comment Out, когда Даня Милохин предложил всем вам жить вместе в TikTok-доме…

– Я даже не знал, что есть такая программа и кто вообще такой Даня Милохин! Он начал со мной разговаривать, а я понимаю, что здесь какой-то подвох, что это хрень какая-то. Ну я пожелал ему удачи и сказал, что мне это неинтересно. А мне правда неинтересно! Слушайте, я вижу некоторых своих коллег, которые начинают лезть в TikTok — в эту совершенно детскую историю, кривляться там, танцевать. Мне за них становится стыдно. В одном интервью у Тома Уэйтса (американский певец, актер. — Прим. авт.) я прочитал отличную вещь. Кто-то из его коллег начал «вписываться» в подобную историю, и он ему сказал: «Неужели у тебя так плохи дела? Ну лучше пойди ограбь ларек! Честнее будет, чем продавать свое имя за какую-то фигню». И вот я тоже так думаю: совсем есть нечего будет, лучше пойду ограблю ларек (смеется).

— Каких молодых рокеров слушаете? «Молодая шпана» появилась?

– Молодежь играет здорово, вопросов нет. Но я для себя понимаю, что мне никто ничего не предлагает принципиально нового. Всё это я слышал уже миллионы раз. У меня дома на полке стоят лучшие образцы того, что они пытаются мне показать. Молодые музыканты меня не удивляют. Я слушаю «новую музыку», но вся она написана в 60-х годах ХХ века. Это моя личная проблема, потому что я меломан, у меня больше трех тысяч виниловых пластинок! Для молодых людей, кто вообще не знает о существовании этой музыки, это откровение.

Я послушал альбом Манижи, мне очень понравилось! И сейчас она представит Россию на Евровидении. Она классно поет, этническая электронная музыка отличная, но я понимаю, что Питер Габриэль сделал это тридцать лет назад!

— Вы очень позитивный человек! Как Вам это удается, поделитесь секретом.

– У меня в родне все такие были! Это наследственное.

— Потихоньку открываются границы… Куда поедете отдыхать в первую очередь?

– Я латентный итальянец. Мне очень нравится Италия, она мне понятна, люблю там бывать. Язык знаю немножко, но мне хватает, чтобы там общаться. Итальянцы настолько готовы тебя понимать, если ты хотя бы что-то начинаешь им говорить на итальянском! Они небогатые, небалованные, мне нравится их стиль дольче вита — они умеют радоваться жизни. Мы ездим по маленьким деревенькам, они там живут, последний хрен без соли доедают, но при этом улыбаются, довольны и счастливы! Они, как положено, ненавидят свое правительство и обожают свою страну. Когда есть возможность, мы выбираемся туда или с супругой, или вообще всей семьей — вывозим детей, внуков. На две недели снимаем дом и становимся большой итальянской семьей (улыбается).

— Владимир, Ваши пожелания всем нашим читателям.

– Ребята, если вы хотите быть счастливыми — будьте ими! Никто — ни в кремле, ни в гордуме Тулы — не сделает вашу жизнь счастливой. Только вы сами! Оглянитесь — рядом с вами огромное количество людей, вещей, событий, которые могут сделать вашу жизнь счастливой. Это очевидно!

Из досье Myslo

Владимир Владимирович Шахрин

Родился 22 июня 1959 г. в Свердловске.

Вместе с Владимиром Бегуновым служил в пограничных войсках. После полугода службы его перевели в Хабаровск, в ансамбль песни и пляски Дальневосточного пограничного округа.



Окончил Свердловский строительный техникум, работал монтажником на домостроительном комбинате.

Любовь к музыке началась с подарка отца – катушечного магнитофона «Нота-М» с записями Rolling Stones и The Who.

Первый концерт группы под вывеской «Чайф» состоялся 29 сентября 1985 г.

Автор книги «Открытые файлы».

Семья: жена Елена, дочери Юлия и Дарья, внуки Алиса, Максим, Виктория.

