Ликбез по взрослой жизни: Общество посттруда и трансформация занятости

11 апреля в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Общество посттруда и трансформация занятости». На заключительной лекции цикла поговорим о том, что такое работа, а именно:

как меняется понятие «работы», или оплачиваемого труда, в постиндустриальной экономике, где центром экономической активности становятся услуги, а не производство?

мы стали работать меньше или больше? что такое рабочее и свободное время в XXI веке? правда ли, что в России больше всего выходных и праздников?

что изменила пандемия в нашей ежедневной трудовой практике?

скоро нас всех заменят роботы? что такое новая безработица и где найти универсальный гражданский доход?

почему права трудящихся — актуальная политическая проблема?

какие сферы занятости выглядят перспективы, исходя из общих тенденций развития рынка труда? какие знания, умения и навыки будут востребованы завтра?

как нужно перестроить свою голову, чтобы ближайшее будущее стало источником возможностей, а не «угроз и вызовов»?