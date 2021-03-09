Ликбез по взрослой жизни: Общество посттруда и трансформация занятости
11 апреля в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Общество посттруда и трансформация занятости». На заключительной лекции цикла поговорим о том, что такое работа, а именно:
- как меняется понятие «работы», или оплачиваемого труда, в постиндустриальной экономике, где центром экономической активности становятся услуги, а не производство?
- мы стали работать меньше или больше? что такое рабочее и свободное время в XXI веке? правда ли, что в России больше всего выходных и праздников?
- что изменила пандемия в нашей ежедневной трудовой практике?
- скоро нас всех заменят роботы? что такое новая безработица и где найти универсальный гражданский доход?
- почему права трудящихся — актуальная политическая проблема?
- какие сферы занятости выглядят перспективы, исходя из общих тенденций развития рынка труда? какие знания, умения и навыки будут востребованы завтра?
- как нужно перестроить свою голову, чтобы ближайшее будущее стало источником возможностей, а не «угроз и вызовов»?
Спикер: Екатерина Шульман — политолог, кандидат политических наук.
Свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 апреля 2021, воскресенье
14:00
12 апреля, понедельник 17:30
₽ Билеты: 200-350 ₽
12 апреля, понедельник 19:15
₽ Билеты: 200-350 ₽
16 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
30 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000 ₽