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Ликбез по взрослой жизни: Общество посттруда и трансформация занятости

Ликбез по взрослой жизни: Общество посттруда и трансформация занятости

11 апреля в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Общество посттруда и трансформация занятости». На заключительной лекции цикла поговорим о том, что такое работа, а именно:

  • как меняется понятие «работы», или оплачиваемого труда, в постиндустриальной экономике, где центром экономической активности становятся услуги, а не производство?
  • мы стали работать меньше или больше? что такое рабочее и свободное время в XXI веке? правда ли, что в России больше всего выходных и праздников?
  • что изменила пандемия в нашей ежедневной трудовой практике?    
  • скоро нас всех заменят роботы? что такое новая безработица и где найти универсальный гражданский доход? 
  • почему права трудящихся — актуальная политическая проблема?
  • какие сферы занятости выглядят перспективы, исходя из общих тенденций развития рынка труда? какие знания, умения и навыки будут востребованы завтра?
  • как нужно перестроить свою голову, чтобы ближайшее будущее стало источником возможностей, а не «угроз и вызовов»?
Спикер: Екатерина Шульман — политолог, кандидат политических наук.

Свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 апреля 2021, воскресенье
14:00
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Касса
Чучело
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12 апреля, понедельник 17:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
60 ударов сердца
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12 апреля, понедельник 19:15
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Тролль Гнет Ель
Купить билет
16 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Porto Moris
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17 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Чиж & Co
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30 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000 ₽
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