День космонавтики в экзотариуме

11 апреля тульский экзотариум приглашает детей и взрослых в интерактивное путешествие «День космонавтики».

Экспозиция в Центральном парке:

С 12.00 до 15.00: зоопарк приглашает детей и взрослых в интерактивное путешествие «День космонавтики». На станции «Планета знаний» посетители новой экспозиции узнают, какие животные побывали в космосе, создадут в «Мастерской» свою ракету и отправят её в полёт, блеснут эрудицией и окунутся в атмосферу бескрайнего космического пространства с помощью 3D-реальности на станции «Астрономическая».

На входе в здание каждому будет выдан специальный путеводитель!

Выставочный зал: выставка «Зубастые факты» продлится до 25 апреля.

Мероприятия бесплатны, входят в стоимость обычного входного билета!

Экспозиция на ул. Октябрьской, 26:

10 и 11 апреля в 11.00 и в 16.00: «Ням-ням шоу» — показательные кормления животных. 10 апреля в 16.30: уроки рисования от профессиональных художников.

Посещение «Ням-ням шоу», уроков рисования и выставки включены в цену обычного входного билета.