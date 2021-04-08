День космонавтики в экзотариуме
11 апреля тульский экзотариум приглашает детей и взрослых в интерактивное путешествие «День космонавтики».
Экспозиция в Центральном парке:
С 12.00 до 15.00: зоопарк приглашает детей и взрослых в интерактивное путешествие «День космонавтики». На станции «Планета знаний» посетители новой экспозиции узнают, какие животные побывали в космосе, создадут в «Мастерской» свою ракету и отправят её в полёт, блеснут эрудицией и окунутся в атмосферу бескрайнего космического пространства с помощью 3D-реальности на станции «Астрономическая».
На входе в здание каждому будет выдан специальный путеводитель!
Выставочный зал: выставка «Зубастые факты» продлится до 25 апреля.
Мероприятия бесплатны, входят в стоимость обычного входного билета!
Экспозиция на ул. Октябрьской, 26:
10 и 11 апреля в 11.00 и в 16.00: «Ням-ням шоу» — показательные кормления животных. 10 апреля в 16.30: уроки рисования от профессиональных художников.
Посещение «Ням-ням шоу», уроков рисования и выставки включены в цену обычного входного билета.
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
11 апреля 2021, воскресенье
12:00
12 апреля, понедельник 17:30
₽ Билеты: 200-350 ₽
12 апреля, понедельник 19:15
₽ Билеты: 200-350 ₽
16 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
30 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000 ₽