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В ринге только девушки

В ринге только девушки

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 01.04.2021
 
Режиссер:
Пол Лейден
  
Актеры:
Малин Акерман, Белла Торн, Алек Болдуин, Дульсе Слоун, Кевин Коннолли, Кевин Нэш, Алек Мапа, Доминик Джексон, Фортун Феймстер, Алексия Бальер
  
Жанр:
боевик, комедия, драма, спортивный
  
Продолжительноcть:
97 мин
  

Первые два правила любого бойцовского клуба все и так отлично помнят. А вот третьим законом этого закрытого, подпольного общества является то, что дерутся здесь только женщины. Анна совсем не знакома с азами рукопашного боя — она обычная девушка с обычными проблемами. И все-таки блондинка выходит на ринг и... очень недолго остается на ногах! Похоже, чтобы выбиться в чемпионы, придется попотеть и нанять тренера. Но вот найти удается лишь пьяницу, неудачника и полного эгоиста...

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Сегодня
12:20 Киносити
20:25 Киносити
Завтра
12:20 Киносити
20:25 Киносити
3 апреля, суббота
12:20 Киносити
20:25 Киносити
4 апреля, воскресенье
12:20 Киносити
20:25 Киносити
5 апреля, понедельник
12:20 Киносити
20:25 Киносити
6 апреля, вторник
12:20 Киносити
20:25 Киносити
7 апреля, среда
12:20 Киносити
20:25 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Дуэт Кювет
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3 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Игра
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16 апреля, пятница 23:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
18 апреля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
60 ударов сердца
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12 апреля, понедельник 19:15
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
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