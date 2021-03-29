В ринге только девушки
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 01.04.2021
Режиссер:
Пол Лейден
Актеры:
Малин Акерман, Белла Торн, Алек Болдуин, Дульсе Слоун, Кевин Коннолли, Кевин Нэш, Алек Мапа, Доминик Джексон, Фортун Феймстер, Алексия Бальер
Жанр:
боевик, комедия, драма, спортивный
Продолжительноcть:
97 мин
Первые два правила любого бойцовского клуба все и так отлично помнят. А вот третьим законом этого закрытого, подпольного общества является то, что дерутся здесь только женщины. Анна совсем не знакома с азами рукопашного боя — она обычная девушка с обычными проблемами. И все-таки блондинка выходит на ринг и... очень недолго остается на ногах! Похоже, чтобы выбиться в чемпионы, придется попотеть и нанять тренера. Но вот найти удается лишь пьяницу, неудачника и полного эгоиста...
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
18 апреля - 10 мая
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
12 апреля, понедельник 19:15
₽ Билеты: 200-350 ₽