В ринге только девушки

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 01.04.2021

Режиссер: Пол Лейден

Актеры: Малин Акерман, Белла Торн, Алек Болдуин, Дульсе Слоун, Кевин Коннолли, Кевин Нэш, Алек Мапа, Доминик Джексон, Фортун Феймстер, Алексия Бальер

Жанр: боевик, комедия, драма, спортивный

Продолжительноcть: 97 мин

Первые два правила любого бойцовского клуба все и так отлично помнят. А вот третьим законом этого закрытого, подпольного общества является то, что дерутся здесь только женщины. Анна совсем не знакома с азами рукопашного боя — она обычная девушка с обычными проблемами. И все-таки блондинка выходит на ринг и... очень недолго остается на ногах! Похоже, чтобы выбиться в чемпионы, придется попотеть и нанять тренера. Но вот найти удается лишь пьяницу, неудачника и полного эгоиста...