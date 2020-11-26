Sellout/Архипанк
9 апреля в тульском рок-клубе «М2» состоится двойной концерт групп Sellout и «Архипанк». Гостей ждут презентации новых альбомов, а после концерта вечеринка с участниками групп и специальные гости.
«Архипанк» — музыка против невежества и войн, против глупости и раболепия. Смешали металл и альтернативу, электронщину и чертовщину, чтобы этот ядерный коктейль прочистил тебе мозги, послевкусием оставляя внутреннее молчание.
Sellout — одна из немногих панк-рок банд с «бабьим» вокалом.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
9 апреля 2021, пятница
19:00
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
12 апреля, понедельник 16:00
₽ Билеты: 200 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
10 апреля - 29 мая
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
23 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽