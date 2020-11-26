Sellout/Архипанк

9 апреля в тульском рок-клубе «М2» состоится двойной концерт групп Sellout и «Архипанк». Гостей ждут презентации новых альбомов, а после концерта вечеринка с участниками групп и специальные гости.

«Архипанк» — музыка против невежества и войн, против глупости и раболепия. Смешали металл и альтернативу, электронщину и чертовщину, чтобы этот ядерный коктейль прочистил тебе мозги, послевкусием оставляя внутреннее молчание.

Sellout — одна из немногих панк-рок банд с «бабьим» вокалом.