афиша
афиша
Регистрация
Sellout/Архипанк

Sellout/Архипанк

9 апреля в тульском рок-клубе «М2» состоится двойной концерт групп Sellout и «Архипанк». Гостей ждут презентации новых альбомов, а после концерта вечеринка с участниками групп и специальные гости.

«Архипанк» — музыка против невежества и войн, против глупости и раболепия. Смешали металл и альтернативу, электронщину и чертовщину, чтобы этот ядерный коктейль прочистил тебе мозги, послевкусием оставляя внутреннее молчание.
 
Sellout — одна из немногих панк-рок банд с «бабьим» вокалом.
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
9 апреля 2021, пятница
19:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Большая дискотека «Мы вместе»
Купить билет
5 июня, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Треплев. Возможно склонен
Купить билет
12 апреля, понедельник 16:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200 ₽
Кремль с высоты веков
Купить билет
2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
10 апреля - 29 мая
Центр приема гостей Тульской области
Porto Moris
Купить билет
17 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
THE LAST FOUR
Купить билет
23 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.