БФ «Не молчи»: почему помогать – это круто и как особенные дети могут изменить нашу жизнь

Благотворительный фонд Евгения Макалова празднует день рождения. Уже три года он помогает маленьким тулякам справляться с трудностями, бороться с болезнями и просто жить – ярко, насыщенно, интересно!

Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.

Лев Толстой.

Туляк Евгений Макалов создал фонд «Не молчи» три года назад. Глубокая личная драма перевернула жизнь молодого человека за один день. В 2011 году в семье Евгения и Светланы Макаловых родилась дочка Танечка. Малышке поставили страшный диагноз: ДЦП с расстройствами аутистического спектра, очень плохое зрение и микроцефалия — состояние, когда мозг развивается не на должном уровне. Полтора года Евгений скрывал трагедию от всех друзей, а потом понял — молчать бессмысленно, это не решит проблему.

Когда Евгений с Таней собрались на реабилитацию в Китай и им озвучили огромную сумму, молодой человек выложил свою историю в соцсети и… получил колоссальную поддержку.

– Мы с Таней на полгода улетели в Китай, после реабилитации дочка начала самостоятельно ходить. Этот успех подтолкнул меня к идее, что ведь можно помогать и другим детям.

Сначала Женя создал группу в соцсетях, а три года назад — благотворительный фонд, который назвал «Не молчи». Слоган фонда: «Добро приходит в мир через ваши руки».

– Каждый человек может протянуть руку помощи другому, и получится хоровод, звенья которого не должны расцепляться. Мы должны быть готовы все друг другу помочь, и если кто-то упадет, мы его обязательно вытянем, — убежден Евгений.

За эти несколько лет вокруг Евгения Макалова и его фонда сплотились сотни человек. Это и семьи с особенными детьми, и активные неравнодушные туляки, готовые помогать.

– Очень важно, что за эти три года произошло командообразование. То, что я не один, — здорово! И фонд я всё чаще называю словом «семья». Мы уже не сообщество, а большая семья близких по духу людей, которые помогают друг другу.

Я очень горжусь тем, что фонд завоевал доверие людей. Но если кто-то всё же не верит нам и думает, что перечисленные на детей деньги могут уйти куда-то налево, этот человек может приехать и лично посмотреть все документы, пообщаться со мной, – у нас всё очень прозрачно.

Под крылом фонда — более 400 семей с особенными детьми, в команде – десять человек.

Анастасия Числова, библиотекарь:

– Я помню январь 2019 года, новогодние праздники, много выходных дней. Тогда я подумала, что было бы здорово осуществить свою мечту и присоединиться к благотворителям, потому что я всегда этого хотела. Еще в детстве, когда мне было 5-6 лет, я представляла, что еду на тарантайке и кормлю бедняков. Я даже рисовала эту тарантайку, знаю, как она выглядит… И сейчас я решила, что в моих силах поделиться с детьми своей любовью и теплом.

Я позвонила Евгению Макалову, мы встретились и с тех пор стали время от времени друг другу помогать. Ничего колоссального я не делаю. Однажды я помогала продавать магнитики, которые делают дети, участвовала в праздничных мероприятиях и помогала с организацией. У нас был на набережной День добрых дел, приехали дети, некоторые на колясках. Им так хотелось теплоты! И мне захотелось почитать им. Мы сели на лавочки и стали читать. Некоторые хотят до тебя дотрагиваться, им интересно, кто ты. Они не всегда умеют формулировать мысли так, чтобы мы их поняли, но, возможно, мы можем понять их на ощупь.

Особенные дети… Это открытие целых миров, которые обычным людям никогда не узнать. В этих детях – непонятный и неизвестный нам мир, но это не значит, что он неполноценный. Это удивительные дети, в большинстве случаев максимально благодарные. Некоторые из них дистанционные, кажется, что они от тебя далеко. Но я уверена, что эта далекость из-за нас, а не из-за них. Это мы виноваты в том, что между нами есть расстояние. А вот дети, которые хотят с тобой контактировать, — это нежность невозможная.

В день рождения фонда я желаю, чтобы все дети выздоровели. Так не бывает, но вдруг? Есть же на свете чудеса... Евгению я желаю, чтобы у него были силы, энтузиазм, чтобы в фонд продолжали приходить люди с добрым сердцем, чтобы дети, которые являются для нас вдохновителями, день за днем становились ближе к нашему обществу. И эта социальная дистанция, которая пока еще существует, закончилась бы навсегда. Однажды мы все перемешаемся и будем единым целом. Желаю, чтобы это случилось!

Алексей Донюшкин, автор книг:

– С фондом я сотрудничаю уже два с половиной года. Я давно оказывал поддержку большим фондам: «Подари жизнь» Хаматовой, фонду Хабенского. Было интересно узнать, есть ли у нас в Туле нечто подобное, чтобы можно было помочь и каким-то действием, и рублем. Так я вышел на Евгения Макалова и фонд «Не молчи». Мы познакомились с Женей, поговорили, я понял, что фонд абсолютно чистый. На сегодняшний момент я помогаю фонду организовывать различные мероприятия, в основном культурной направленности. Например, недавно мы привозили в Тулу режиссера Ивана Твердовского с фильмом, организовываем для детей концерты, выступления. Сейчас готовим познавательное шоу. Ну и, конечно, каждый из нас старается привлекать средства в фонд.

Помогать — это моя душевная потребность. В нашем относительно жестоком мире нужно все-таки созидать, что-то создавать, поэтому, как я всегда говорю, если хочешь что-то изменить, начни с себя.

Когда ты чувствуешь отдачу, это безумное ощущение. В прошлом году мы для девочки из Тулы собирали средства на реабилитацию, чтобы она смогла ходить. И когда после занятий девочка встала на ноги, это те ощущения, которые я не могу передать словами! Всё, что мы делаем, — не зря!

Особенные дети — они крутые! Классные, позитивные. Они улыбаются. Они замечательные, как и каждый ребенок на земле. Но им просто требуется чуточку больше внимания. Для нашего общества важно принять таких детей, признать, что они есть. Ведь от проблем не бегают, их все-таки решают.

В день рождения фонда в первую очередь я желаю сил всем нам, Евгению, детям. А мы будем стараться делать для них всё возможное. Терпения! Всё будет, но не сразу.

Наталья Карманова, психолог:

– Я уже два года состою в команде фонда и провожу для мам мастер-классы — даю им возможность психологически разгружаться, перезагружаться. Мы работаем на ресурсность, на релакс. Мамы — это особая категория в нашем мире. Мама вечно всем всё должна, при этом должна быть самой красивой, самой умной, самой ухоженной. И плюс еще идеальной мамой. А мамы особенных детей несут особую нагрузку. Им втройне тяжелее, чем обычным мамам. Я с удовольствием провожу для них релакс-практики, чтобы они наполнялись радостью и имели возможность быть счастливыми, нести в мир доброту и красоту, несмотря на проблемы, которые есть в их семьях. Для меня лично нет ничего ужаснее, чем замученная женщина.

Мамы особенных детей невероятно жизнерадостные.

Они сумели прожить боль, горе, которое их постигло, и встать на ноги. Это, безусловно, внутренне очень сильные женщины.

И из-за этого они часто выбирают позицию «Я сама». А на наших мастер-классах я учу их делегировать полномочия, расслабляться, просить о помощи, чтобы у них было больше времени на себя.

Женя развивается гигантскими шагами, я смотрю на него и вдохновляюсь — он большой молодец! Он оправдывает название фонда, он не молчит о проблемах, а говорит о них. То, что он делает, какие планы у него в голове, вызывает восхищение этим человеком. Желаю ему сил, энергии, большого количества единомышленников, а фонду — процветания и поменьше подопечных.

Елена Михайлова, куратор проекта «В кругу друзей» фонда «Не молчи»:

– Этот проект мы реализовывали совместно с детским центром «Хлоп-топ» для детей с особенностями развития, устраивали дни рождения. На время пандемии проект временно приостановлен.

С фондом я сотрудничаю уже два года. У меня был сложный период — развод с мужем, личные неприятности… И случайно я увидела в интернете объявление от благотворительного фонда, в котором предлагалось стать частью команды. Я связалась с Евгением, и с тех пор мы сотрудничаем. За это время я сама приобрела очень много новых маленьких друзей (улыбается). От них такая отдача! Некоторые дети уже приглашают меня на дни рождения в качестве гостя. Это сильнейший заряд позитива! А родители особенных детей очень добрые и отзывчивые.

Одно из самых ярких событий — фотосессия, которую организовали для детей и их родителей на Казанской набережной. Была потрясающая атмосфера!

Евгению желаю дальнейших успехов и развития. У него огромное количество планов, желаю, чтобы всё задуманное исполнилось. Фонду – расширения и дальнейшего процветания, новых этапов развития. Детям – успехов, счастья, радости, теплоты. И здоровья!

София Гафарова, тележурналист:

– Можно сказать, всё началось еще до создания фонда. Я делала новостной сюжет об АНБО «Могу». Тогда Женя был председателем правления организации, а «Не молчи» — одним из проектов. Затем знакомство переросло в сотрудничество: серия сюжетов, фильмы о людях с ОВЗ. И Женя пригласил меня в команду уже своего БФ «Не молчи».



«Помогать не трудно», — говорила моя бабушка. И начиналось с простого: помочь помыть посуду, объяснить математику брату, организовать мероприятие в школе. Когда я стала журналистом, ближе всего мне была социальная тематика. Не молчать и рассказывать о людях с инвалидностью хотелось всё больше, чтобы открыть их мир трудностей и успехов. Ну чем я им могла помочь? И с приглашением в команду фонда ответ был найден! Тем более в поддержке нуждались дети. Так помощь вышла за рамки работы.



Благотворительность — это ведь не только финансы. Это прежде всего внимание к чужим проблемам и помощь в их решении. Есть много способов сделать жизнь этих людей легче, радостнее и длиннее.



Я очень люблю общаться с особыми детьми! Они меня радуют своей искренностью, открытостью и индивидуальностью. Они живут в своем волшебном мире, который просто надо понять. Например, я давно знакома с Катей, у нее аутизм. Так вот, она придумала воображаемое «Слоны-ТВ», где мы с ней главные ведущие и рассказываем о животных. Еще эти дети очень творческие и по-настоящему талантливые. У меня собралась целая коллекция подаренных ими картин и поделок, и те, кто видит эти работы, даже не верят, что они сделаны особенными детьми!

Мне очень нравится название благотворительного фонда «Не молчи». Это как призыв перестать сочувствовать и начать действовать. Что и делает Женя!

Начиная от сбора средств для реабилитации до организации праздников для семей с особенными детьми. И я не сомневаюсь, что у него получится и дальше развивать фонд. Это такой генератор идей и неимоверно энергичный и сильный духом человек! Остается пожелать ему не сбавлять темп, идти к своей цели и рассчитывать на свою команду.

Наталья Измалкова – многодетная мама, в семье трое детей: Павлу 22 года, Артему скоро исполнится 11 лет, малышке Олесе 5 лет.

Артем — особенный ребенок. У мальчика гемипарез — небольшие проблемы с рукой. А еще в полтора года у мальчика произошел незамеченный инсульт, с тех пор одна нога у него чуть короче и тоньше другой. Артем учится в гимназии №11, успеваемость отличная, профессионально занимается плаванием.

– С того момента, как мы вступили в фонд «Не молчи», жизнь наша стала веселее. Хотя с Женей Макаловым мы знакомы уже давно. Лет шесть назад мы были в детском игровом клубе, Женя был там со своей дочкой Танюшкой, было много других мам с особенными детками. Мы все познакомились, катались на горках, веселились, играли. И узнали, что есть закрытая группа «ВКонтакте», вступили в нее. После этого наша жизнь окрасилась яркими красками.

Начались очень интересные поездки, мероприятия, мы ходили в цирк, пересмотрели весь репертуар ТЮЗа, ездили в Московский аквапарк, знакомились со звездами… Мы растем вместе с фондом, взрослеем, но всё равно здесь есть занятия по интересам для всех – мастер-классы для творческих детей, спортивные мероприятия, встречи со спортсменами. И самое важное, что во время всех этих мероприятий мы знакомимся друг с другом. У ребенка появляется больше друзей, и мы, мамы, тоже общаемся. Это самое ценное и незабываемое.

Я желаю Жене, чтобы все его мечты сбывались! Потому что его мечты касаются фонда. У него есть мечта построить школу для особенных детей. Мне это напоминает мультфильм про Крокодила Гену и Чебурашку, когда они хотели построить домик для друзей. Было бы здорово, чтобы такая школа в Туле появилась.

В семье Людмилы Волковой две дочки, младшая — особенный ребенок. У 13-летней Ирины проблемы аутистического спектра, девочка находится на домашнем обучении.

– Еще до рождения наших детей мы были знакомы с Женей — работали вместе. Потом мы встретились в больнице, начали общаться. А затем Женя организовал фонд, и мы сразу в него вступили.

Женя очень много интересного делает для детей. А однажды он пригласил нас на встречу, где были одновременно и дети-инвалиды, и обычные дети — он назвал их «помогаторами». Это было очень нужное мероприятие, потому что наши дети очень редко общаются с другими детьми.

– Очень ценно, что Женя организовывает мероприятия не только для детей, но и для мам. Например, походы в театр, на концерты, встречи с психологом. Мы в основном сидим дома, мало где бываем, и каждый выход в свет для нас — событие.

Особенные дети все разные. Но все добрые, они не умеют врать, говорят то, что у них на уме.

Фонду желаю процветания! Чтобы было побольше спонсоров, чтобы быстрее проходили все сборы на реабилитацию детей.

Евгения Еркина вместе с мужем воспитывает 5-летнюю Агату. У малышки сложная форма ДЦП.

– В данный момент идет сбор средств на реабилитацию для Агаты. Осталось набрать 30 тысяч рублей, 75 тысяч уже собрали. В фонде мы состоим давно, а вот за помощью обратились впервые. Нам повезло, что Евгений взял нас и объявил сбор. Агате необходима реабилитация в центре «Логос».

Агата, к сожалению, не умеет сидеть, не разговаривает, но интеллект сохранный, она всё понимает и в последнее время пытается общаться. Пробует вставать на четвереньки. Но ей сильно мешает то, что у нее нарушена координация.

Особенные дети удивительные! Кто-то так задумал, что эти дети приходят к нам, чтобы мы поняли, что мы можем делать добро. Это дает людям шанс проявить свои лучшие стороны. Мы вспоминаем, что нужно делать добрые дела, быть более терпеливыми, принимать таких детей. Они даже дают толчок к развитию — очень много мам таких детей начинают действовать. Пример — сам Евгений, который развернул вон какую деятельность и скольких людей уже вдохновил помогать.

Фонду я желаю расширения, развития, стопроцентного доверия со стороны людей, которые видят объявленные сборы. Побольше людей, которые поддерживают фонд финансово. Родителям особенных детей я желаю двигаться вперед, действовать, ничего не бояться. Тем более в Туле есть фонд, который всегда поддержит. А самим детишкам — чтобы у них всё получалось и все реабилитации давали хороший результат.