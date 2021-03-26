10 апреля в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest на сцене Центра культуры и досуга покажут спектакль «Двое на земле» от театра танца «Элегия» (Ясная Поляна)!

«Двое на земле» – это история любви, прошедшей испытания временем. Это альтернативный театр, где энергия слова переплетается с энергией тела, вовлекая зрителя в размышления о собственной жизни.

Продолжительность спектакля: 40 мин.

О театре:

Театр танца «Элегия» в текущем году отмечает тридцатилетний юбилей. Театр работает в жанре современной сценической хореографии (джаз-модерн, джаз и модерн). Сменив несколько площадок, в настоящее время «Элегия» живет в ДК музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна». В ДК работают несколько художественных студий в тесном сотрудничестве. Так, выпускники «Элегии» (балетмейстер Наталья Михно) и выпускники театральной студии «Бенефис» (режиссер Анна Терёшина) объединились для творческой работы. Один из результатов – спектакль «Двое на земле».