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Двое на земле

Двое на земле

10 апреля в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest на сцене Центра культуры и досуга покажут спектакль «Двое на земле» от театра танца «Элегия» (Ясная Поляна)!
 
«Двое на земле» – это история любви, прошедшей испытания временем. Это альтернативный театр, где энергия слова переплетается с энергией тела, вовлекая зрителя в размышления о собственной жизни.
 
 
Продолжительность спектакля: 40 мин.
 
О театре:
 
Театр танца «Элегия» в текущем году отмечает тридцатилетний юбилей. Театр работает в жанре современной сценической хореографии (джаз-модерн, джаз и модерн). Сменив несколько площадок, в настоящее время «Элегия» живет в ДК музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна». В ДК работают несколько художественных студий в тесном сотрудничестве. Так, выпускники «Элегии» (балетмейстер Наталья Михно) и выпускники театральной студии «Бенефис» (режиссер Анна Терёшина) объединились для творческой работы. Один из результатов – спектакль «Двое на земле».
Где и когда?
МАУК, центр культуры и досуга
Тула, улица Металлургов, 22
10 апреля 2021, суббота
19:00
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Касса
Отель желаний
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17 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2500 ₽
Чиж & Co
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30 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000 ₽
Sagath
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4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Брюзга
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11 апреля, воскресенье 19:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Тролль Гнет Ель
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16 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
«Взрыв чуда» и «Кулаки в карманах»
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
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