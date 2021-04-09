Порнофильмы
9, 10 и 11 апреля в Concert Hall выступит главная панк-группа сегодняшней России — «Порнофильмы». Коллектив выделяется на фоне других российских панк-рок групп сильно политизированными текстами песен, а также пропагандой здорового образа жизни, все участники группы — вегетарианцы, не употребляют алкоголь, наркотики и не курят.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
9 апреля 2021, пятница
19:00
10 апреля 2021, суббота
19:00
11 апреля 2021, воскресенье
19:00
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
12 апреля, понедельник 17:30
₽ Билеты: 200-350 ₽
11 апреля, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200-300 ₽
12 апреля, понедельник 20:40
₽ Билеты: 200-350 ₽