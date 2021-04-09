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Порнофильмы

Порнофильмы

9, 10 и 11 апреля в Concert Hall выступит главная панк-группа сегодняшней России — «Порнофильмы». Коллектив выделяется на фоне других российских панк-рок групп сильно политизированными текстами песен, а также пропагандой здорового образа жизни, все участники группы — вегетарианцы, не употребляют алкоголь, наркотики и не курят.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
9 апреля 2021, пятница
19:00
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10 апреля 2021, суббота
19:00
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11 апреля 2021, воскресенье
19:00
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Касса
Porto Moris
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17 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Чучело
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12 апреля, понедельник 17:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Мать
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11 апреля, воскресенье 15:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Записки сумасшедшего
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12 апреля, понедельник 20:40
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
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