9, 10 и 11 апреля в Concert Hall выступит главная панк-группа сегодняшней России — «Порнофильмы». Коллектив выделяется на фоне других российских панк-рок групп сильно политизированными текстами песен, а также пропагандой здорового образа жизни, все участники группы — вегетарианцы, не употребляют алкоголь, наркотики и не курят.