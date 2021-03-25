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Майор Гром: Чумной Доктор

Майор Гром: Чумной Доктор

Страна:
Россия, 2021
 
Премьера:
в РФ 01.04.2021
 
Режиссер:
Олег Трофим
  
Актеры:
Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв, Михаил Евланов, Юрий Насонов, Олег Чугунов, Антон Богданов
  
Жанр:
боевик, приключения
  
Продолжительноcть:
136 мин
  

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…

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 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Игра
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16 апреля, пятница 23:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
18 апреля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
60 ударов сердца
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12 апреля, понедельник 19:15
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
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