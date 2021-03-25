Майор Гром: Чумной Доктор

Страна: Россия, 2021

Премьера: в РФ 01.04.2021

Режиссер: Олег Трофим

Актеры: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв, Михаил Евланов, Юрий Насонов, Олег Чугунов, Антон Богданов

Жанр: боевик, приключения

Продолжительноcть: 136 мин

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…