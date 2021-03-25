Майор Гром: Чумной Доктор
Страна:
Россия, 2021
Премьера:
в РФ 01.04.2021
Режиссер:
Олег Трофим
Актеры:
Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв, Михаил Евланов, Юрий Насонов, Олег Чугунов, Антон Богданов
Жанр:
боевик, приключения
Продолжительноcть:
136 мин
Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…
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13:20
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19:00
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16 апреля, пятница 23:00
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10 апреля, суббота 20:00
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18 апреля - 10 мая
9 октября, суббота 19:00
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12 апреля, понедельник 19:15
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