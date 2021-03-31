10 апреля в Центре семейной истории пройдет гастрономический спектакль «Рождение и смерть». Весна, как правило, ассоциируется с рождением и пробуждением ото сна. В связи с этим приглашаем на нашу гастро-фантазию с проектом Реформа.маркет.





Стоимость: 1600 руб. Билеты можно купить по ссылке. «Рождение и смерть» — ужин, открывающий новый формат эмоционального погружения. Художник анимации по работе с песком Анна Головская с шеф-поваром Игорем Синдеевым создали творческий перфоманс, который пробудит яркие чувства в душе каждого гостя. В программе 6 курсов блюд и напитков.1600 руб.