Гастрономический спектакль «Рождение и смерть»
10 апреля в Центре семейной истории пройдет гастрономический спектакль «Рождение и смерть». Весна, как правило, ассоциируется с рождением и пробуждением ото сна. В связи с этим приглашаем на нашу гастро-фантазию с проектом Реформа.маркет.
«Рождение и смерть» — ужин, открывающий новый формат эмоционального погружения. Художник анимации по работе с песком Анна Головская с шеф-поваром Игорем Синдеевым создали творческий перфоманс, который пробудит яркие чувства в душе каждого гостя. В программе 6 курсов блюд и напитков.
Стоимость: 1600 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Стоимость: 1600 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
10 апреля 2021, суббота
18:00
12 апреля, понедельник 16:00
₽ Билеты: 200 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
18 апреля - 10 мая
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽