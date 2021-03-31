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Гастрономический спектакль «Рождение и смерть»

Гастрономический спектакль «Рождение и смерть»

10 апреля в Центре семейной истории пройдет гастрономический спектакль «Рождение и смерть». Весна, как правило, ассоциируется с рождением и пробуждением ото сна. В связи с этим приглашаем на нашу гастро-фантазию с проектом Реформа.маркет.

«Рождение и смерть» — ужин, открывающий новый формат эмоционального погружения. Художник анимации по работе с песком Анна Головская с шеф-поваром Игорем Синдеевым создали творческий перфоманс, который пробудит яркие чувства в душе каждого гостя. В программе 6 курсов блюд и напитков.

Стоимость: 1600 руб. Билеты можно купить по ссылке
Где и когда?
Центр семейной истории
10 апреля 2021, суббота
18:00
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Касса
Треплев. Возможно склонен
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12 апреля, понедельник 16:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
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18 апреля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
Кремль с высоты веков
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2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Игра
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16 апреля, пятница 23:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
LASCALA
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15 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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