Выходные в Туле: 3-5 августа

Погода наладилась, тепло снова вернулось в наши края. Это значит, что пора выбираться на природу – на фестивали и пенные вечеринки.

В этом обзоре собрано всё самое интересное, что произойдет на этих выходных. Не пропустите!

Фестивали

На этой неделе состоятся сразу четыре фестиваля, чтобы не пропустить остальные, загляните в обзор «Фестивальное лето».

Когда: 3-5 августа, пятница-воскресенье, 17.00

Где: экопространство «Лесное озеро» (Богородицкий район)

Цена: 700 р. – детский, 1400 р. – взрослый

3-5 августа состоится фестиваль Холмоwood , который объединяет множество музыкальных направлений — от фолка и регги до экспериментального джаза и андеграундной электроники. Всего на трех музыкальных сценах выступят 40 групп и 20 DJ's и электронных проектов. Кроме качественной и разнообразной музыки гостей фестиваля ждут арт-объекты и инсталляции, живописные уголки голубых озёр, баня, спортивная и детская площадки, активный отдых и встреча с друзьями. Начало фестиваля – 3 августа в 17.00 в экопространстве «Лесное озеро» (Богородицкий район).

Когда: 3-5 августа, пятница-воскресенье, 14.00

Где: экопарк «Долина Ясного сокола»

Цена: 1200 р.





3-5 августа в экопарке «Долина Ясного сокола» пройдет Всероссийский этнофестиваль музыки «Белая сова». Гостей ждет три дня отдыха в атмосфере праздника, настоящей музыки, творчества и развития! На сцене выступят 50 этноколлективов, а гости смогут принять участие в более чем ста практиках, семинарах и мастер-классах по йоге, здоровому образу жизни и славянской культуре. Также вы увидите огненное шоу и костюмированные перформансы. Все гости соберутся в огромный хоровод мира. Начало праздника – 3 августа в 14.00. День пряника Когда: 4 августа, суббота, 11.00

Где: Тула, кремль

Вход свободный. 4 августа на территории Тульского кремля пройдет День пряника. Посетители увидят парад пряников отечественных производителей и смогут их продегустировать. Также для гостей проведут мастер-классы по росписи пряников, веселые конкурсы и состязания, развлекательные аттракционы и народные игры. В 18.00 начнется концертная программа.



Весь день фестиваля будут работать выставка-ярмарка пряников и кондитерских изделий, летний кинотеатр под открытым небом, тульская чайная, фотозона с пряничными арт-объектами.

Когда: 5 августа, воскресенье, 09.00

Где: Центр культуры и досуга Дубенского района, Дубна

Вход свободный.

Меломаны 60-х годов смогут на этих выходных окунуться в эту чудесную атмосферу и услышать любимые песни. В воскресенье состоится ежегодный фестиваль шлягеров отечественной эстрады 60-70-х годов. Фестиваль посвящен творчеству и памяти известного туляка, народного артиста РФ Владимира Макарова. В этом году в конкурсе примут участие 50 коллективов из Тульской, Калужской области и Санкт-Петербурга, а на сценической площадке восстановленного парка усадьбы Мосоловых выступит недавний гость фестиваля «Среднерусская возвышенность» – ВИА «Лейся,песня!». Кроме музыкальной программы гостей ждут увлекательные экскурсии, ярмарка, интерактивные площадки и выставки.

Концерты

Среднерусская возвышенность: Lou Bega Когда: 4 августа, суббота, 20.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 1000 р.

4 августа на сцене развлекательного комплекса «Золотой город» выступит немецкий музыкант, звезда 80-х Lou Bega. Он прославился благодаря своим хитам. Самый известный шлягер – Mambo No. 5 – занимал верхние строчки мировых хит-парадов. В России исполнитель — желанный гость на фестивалях ретро-музыки. Начала концерта в 20.00.

Когда: 5 августа, воскресенье, 15.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 500 р.

В воскресенье на площадке фестиваля «Среднерусская возвышенность» выступит коллектив, который стоял у истоков русского рока как музыкального жанра, – группа «Земляне». Их песни горячо любимы публикой и знакомы миллионам слушателей «Трава у дома», «Красный конь», «Каскадеры», «Прости, Земля», «Поверь в мечту». Кроме музыкальной программы на фестивале работают развлекательные площадки, интерактивные программы и уютные летние кафе. Билет дает право пользоваться всеми объектами фестиваля до 9.00 следующего дня.

Когда: 3 августа, пятница, 22.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Вход свободный

В пятницу в Harat's pub собираются поклонники творчества группы «Король и Шут». На сцене выступит рок-группа из Ярославля Lucky Horse в рамках тура памяти М. Горшенева. В программе концерта каверы на лучшие песни «КиШа».

Пенные вечеринки

Когда: 4 августа, суббота, 17.00

Где: площадь Ленина, Тула

Вход свободный.

Для тех, кто хочет повторить прошлые выходные, в эту субботу состоится пенная вечеринка, организованная проектом «Нескучный город». Мероприятие пройдет в центре города и, что самое важное, – для посетителей любого возраста. В программе зажигательные диджейские сеты, танцы go-go и море пены.

Когда: 4 августа, суббота, 18.00

Где: «Лес», ресторанный комплекс, Веневское ш., пос. Медвенка, ул. Мира, стр. 22

Цена: 200 р.

В субботу состоится еще одна пенная вечеринка в ресторанном комплексе «Лес». Гостей ждет насыщенная развлекательная программа. На музыкальной сцене вживую выступят вокалисты Алекс Дио, Яника (Яна Борзова) и Dj Tonny Milton – резидент Московского музыкального лейбла Big Sound City. Также гостей ждет шоу бармена, go-go танцы, цветомузыка и салют.

Детям

Когда: 3 августа, пятница, 19.00, 4-5 августа, суббота-воскресенье 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

Где: «Линия», гипермаркет, Тула, с. Осиновая Гора, д. 1

Цена: 700 р., детям до 4-х лет – вход свободный

В пятницу на площадке ГМ «ЛИНИЯ» заработает дельфинарий. Он представит для зрителей свою программу «Шоу белых китов» с участием двух дельфинов-белух и морского котика. Животные во время выступления поют, рисуют, танцуют, а также выполняют сложные акробатические номера.

После выступления можно сфотографироваться с питомцами. Гастроли дельфинария продлятся до 24 сентября.

Спорт

Когда: 5 августа, воскресенье, 12.00

Где: площадь Ленина, Тула

Вход свободный.

В воскресенье в центре города состоится официальный этап чемпионата России по автозвуку в формате Russian Bass Restart (RBR). Этот формат соревнований создан специально для тех, кто увлекается мощным звуком, создаваемым в автомобиле. Соревнования пройдут на площади Ленина в рамках проекта «Нескучный город». С 8.00 до 10.00 состоятся заезды участников, а в 12.00 откроется сам чемпионат. Посетители увидят шоу громких автомобилей и получат призы.

Выставка

Когда: 3-5 августа, пятница-воскресенье, 11.00

Где: «Ясная Поляна», научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого, Тула, улица Октябрьская, 12

Цена: без экскурсии – для льготных категорий — бесплатно, полный билет — 50 рублей; с экскурсией – для льготных категорий – 50 р., полный билет – 100 р.

Также на выходных можно посетить новую выставку в научно-культурном центре музея усадьбы Л. Н. Толстого. На выставке представлено около 20 предметов из личных коллекций прямых потомков Л. Н. Толстого и представителей других ветвей семьи Толстых.

За каждым из предметов стоит своя семейная история, связывающая прошлое и настоящее. Вы увидите портрет Л. Н. Толстого авторства его сына Льва Львовича, обручальное кольцо жены Льва Львовича Доры из дома правнучки Евы-Лены Толстой-Раутио в Швеции; сапожную лапку, принадлежавшую деду Феклы Толстой Илье Ильичу, и другие семейные реликвии Толстых.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Когда: 3 августа, воскресенье, 15.00

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 300 р.





В воскресенье в «Типографии» состоится показ документально-просветительского фильма о дизайне. С помощью диалогов со значимыми персонами в индустрии дизайна фильм рассказывает об эволюции дизайна с 1918 года до наших дней. Юрий Гордон, Артемий Лебедев, Алексей Ивановский и Илья Рудерман рассказывают о любимом объекте, явлении и герое, чтобы у зрителя сложилось системное представление о том, какой путь проделала визуальная культура от школы Баухаус до 2018 года. Фильм стоит посмотреть хотя бы потому, что он стал одним из лучших в этом году на фестивале документального кино Beat Film Festival.

На этой неделе в прокат выходит семейный анимационный фильм о сыне писателя Алана Милна, который придумал детскую сказку «Винни Пух». Этот фильм-сказку обязательно стоит посмотреть взрослым, чтобы по-новому взглянуть на свою жизнь.

Кристофер Робин (так зовут главного героя) в детские годы имел целый арсенал плюшевых друзей, которые стали прототипами героев из знаменитой сказки. Но детство кончилось, и сейчас мужчина живет в череде «серых будней». Работа и семья занимают его целиком, он уже почти разучился верить в чудеса, если бы не один случай. Внезапно он встретил говорящего плюшевого медведя Винни. Теперь им предстоит вернуться в зачарованный Стоакровый лес, чтобы отыскать остальных, а также вернуть в жизнь немножечко настоящего волшебства и познать истинное счастье.

Цена: от 120 р.

В кинотеатрах начался показ военного триллера об истории создания атомной бомбы. В разгар Второй мировой войны выпускник престижного университета и спортсмен-бейсболист Мо Берг попадает в американскую разведку. У него опасная миссия – выкрасть немецкого ученого, который является одним из разработчиков атомной бомбы. Бергу предстоит провести сложную операцию, чтобы немецкая сторона не смогла применить запрещенное оружие.

Цена: от 120 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.