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«День пряника»

«День пряника»

«День пряника» пройдет 4 августа на территории Тульского кремля. Фестиваль познакомит гостей с многообразием пряника, поведает о гастрономических особенностях этого лакомства из разных областей нашей страны, о традициях мастеров пряничных дел.  В программе: презентации и парад отечественных производителей, дегустация, мастер-классы по росписи пряников, веселые конкурсы и состязания, концерт, развлекательные аттракционы и народные игры.  

На протяжении всего фестиваля для вас будут работать выставка-ярмарка пряников и кондитерских изделий, летний кинотеатр под открытым небом, тульская чайная, фотозона с пряничными арт-объектами.  Приглашаем на межрегиональный фестиваль «День пряника» сделать чудесные фотографии и приобрести сладкие подарки себе и близким на память о Туле. Радостные глаза и добрые улыбки на лицах детей и взрослых гарантированы, ведь они проведут этот день весело, интересно и вкусно! 

Вход свободный. 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
4 августа 2018, суббота
11:00
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