Тульский «Байкал» в надежных руках: судьбу сельского пруда решила 16-летняя девушка

Фото Алексея Пирязева.

Рассказываем удивительную историю школьницы из Новомосковского района, которая за 16 лет сделала для родного поселка больше, чем многие взрослые могли бы сделать за всю жизнь.

Пруд в Ширинском поселке гордо прозвали, ни много ни мало, Байкалом (из-за немалой глубины и масштаба), он всегда был главной отдушиной и гордостью поселка. Местные жители ловили в нем рыбу, купались и отдыхали несколько десятков лет. Воды было предостаточно, желания хорошо провести время — тоже.

Но с годами пруд начал мельчать, погибала рыба. Жители поселка винили в этом проложенные под землей шахты, отсутствие должного ухода за водоемом, но сделать ничего не могли. Своими силами жители Ширинского поселка и ученики местной школы пытались благоустроить пруд: убирали заросли, камни, мусор, но, разумеется, этого было недостаточно, чтобы пруд оставался в хорошем состоянии. Начало казаться, что «Байкал» никогда не вернет былой славы и так и останется в запустении.

Тогда за это дело взялась 16-летняя жительница поселка Полина Трунова, глава детского объединения «Патриот». Myslo писал о ней здесь. Решение «байкальского» вопроса Полина нашла практически сразу: надо рискнуть и подать заявку на Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Хочу делать добро».

Риск и в самом деле был велик: в конкурсе грантов принимали участие более трех тысяч проектов. Нужно было срочно обратить внимание на проблему сельского пруда, но как набрать достаточное количество голосов и получить грант? В Ширинской школе всего 125 человек, да и помощи местных жителей было бы недостаточно в масштабах целой страны. Тут Полине помогло ее дружелюбие, активность и находчивость:

– Пятиклассники, шестиклассники из нашей школы брали бумажки, писали на них адрес сайта с голосованием и раздавали, как визитки, на улице, — рассказала девушка. — Еще за нас Белоруссия голосовала: в санатории, где я отдыхала, тоже все узнали о моем проекте. Помогали друзья, с которыми я знакомилась на разных волонтерских форумах и соревнованиях по танцам: Курск, Орел, Брянск… Подключали даже тех, кто раньше жил в поселке, а сейчас из него уехал.

Старания не прошли даром: проект «Чистый водоем — чистая страна!» занял третье место, Полина получила 100 000 рублей на реконструкцию «Байкала». Решено было сразу взяться за работу, пригласили компании, которые могли бы помочь в реконструкции, но всё пошло не по плану. Деньги, которые Полина должна была получить еще в феврале, пришли только в начале июня.

К этому времени подрядчики уже отказались от работы, и пруд местным жителям пришлось восстанавливать собственными силами.

Энтузиазм жителей Ширинского поражает: за несколько месяцев они очистили водоем, заселили в него рыбу, вырыли бассейн для плавания, завезли несколько тонн песка. Также общими усилиями удалось собрать еще около 20 тысяч рублей, и они были потрачены на обустройство будущего пляжа.

Самое активное участие в работе принимает Инна Александровна, мама Полины. Она поддерживает дочь во всех инициативах и занимается вопросами, которые школьнице решить еще, может быть, не под силу:

– Я обязательно буду договариваться с администрацией, привлекать дополнительную помощь: нам нужны скважины, чтобы поддерживать уровень воды. Многие к нашей работе относятся скептически, говорят, зря мы это затеяли, всё пропадет. Но работать мы будем, будем стараться для всех наших детей, всех жителей. А ведь к нам даже из Новомосковска приезжают!

Сейчас Полина отправила на конкурс еще один экологический проект под названием «Живи, тульский Байкал!». Он поможет перезимовать рыбе в пруду и обеспечит подпитку водоема. На вопрос, зачем 16-летнему ребенку проходить через все трудности социально-экологического проекта, Полина не задумываясь отвечает: «Я просто люблю свой поселок».

– Я патриот, я очень люблю место, в котором родилась, — признается она. — Греет душу, когда я слышу, например, в магазине: «Мама, а пойдем сегодня на Байкал!» Всем своим ровесникам хочу сказать: наш возраст — идеальное время для саморазвития, ведь мы начинаем писать собственную историю.

Я хочу прийти сюда со своими детьми и сказать: «Смотрите, у меня всё начиналось тут!»

Полина планирует поступать в Тульский педагогический университет. Думаю, многие согласятся: у нее отлично получится сеять разумное, доброе, вечное. Сохранить душу и память своей малой родины – занятие не из легких, но Полина с ним отлично справляется.