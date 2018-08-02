Опен-эйр «От заката до рассвета»
4 августа состоится самая горячая вечеринка лета под открытым небом. Кроме пенной вечеринки гостей ждет яркая и насыщенная музыкальная и шоу - программа:
- 18.00 - выступления вокалистов Алекса Дио и Яники (Яны Борзовой) в режиме живого звука
- 22.00 - на сцене появится яркий представитель house музыки Dj Tonny Milton. Резидент Московского музыкального лейбла Big Sound City, играющий только самый качественный и эксклюзивный материал.
- зажигательные гоу - гоу танцы
- салют
- пенная вечеринка под открытым небом, цветомузыка, шоу бармена, искрометные ведущие и многое другое.
Девушкам в бикини -бесплатный коктейль!
Подробности по тел.:
+7 (902) 905-98-65
Стоимость: 200 руб.
Где и когда?
Тула, Веневское шоссе, пос. Медвенка, улица Мира, 22,
4 августа 2018, суббота
18:00