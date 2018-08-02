5 августа в поселке Дубна пройдет ХХI межрегиональный фестиваль «Ретро шлягер имени В.П. Макарова», посвященный творчеству и памяти нашего земляка, заслуженного артиста РФ Владимира Макарова.

В этом году в фестивале примут участие более 50 лучших вокалистов из 12 муниципальных образований Тульской области, а также из Санкт-Петербурга и Калужской области.

Конкурсные выступления по традиции состоятся в Дубенском районном центре культуры, где прозвучат эстрадные песни 60-70 годов и современные произведения в исполнении солистов, вокальных и вокально-инструментальных ансамблей.

Полная программа мероприятий:

9.00-14.00 – ярмарка «Дубенские торги» (площадь перед домом Мосолова) В программе: фестиваль «Праздник хлеба на Дубенской земле»; выступление творческих коллективов Дубенского района, работа торговых рядов, интерактивная площадка «Дубенский хлебосол».

11.30-12.10 – 1 экскурсия;

11.50-12.30 – 2 экскурсия.



Экскурсии проходят по маршруту:«У засечной сторожи» - «Наказ Петра I» - «Дыхание чугуна» - «Петр&Анна» - «Легенды и тайны Дубенского края» - «Потомок» дуба князей Голицыных.

Экскурсии проходят по маршруту:«У засечной сторожи» - «Наказ Петра I» - «Дыхание чугуна» - «Петр&Анна» - «Легенды и тайны Дубенского края» - «Потомок» дуба князей Голицыных. 11.00-12.00 – Мастер-класс «На балу»;

12.00-13.00 – «Кто сильнее?..»;

12.00-15.00 – «Аллея мастеров»;

14.00-15.00 – Литературный салон «У Мосоловых».

Открытие фестиваля состоится в 11.00 в Дубенском районном центре культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (поселок Дубна, ул. Фрунзе, д.2 «а»)

11.00-14.30 – конкурсные выступления;

10.00-14.30 – в фойе - работа выставки Дубенского краеведческого музея «Жить на земле и не петь невозможно…»

работа выставки Дубенского краеведческого музея «Жить на земле и не петь невозможно…» 15.00 –15.30 - гала-концерт победителей фестиваля прошлых лет (Парк усадьбы Мосолова)

15.30-16.00 - награждение победителей фестиваля 2018 г. (Парк усадьбы Мосолова)

16.00-17.00 - выступление ВИА «Лейся, песня» (Москва) (Парк усадьбы Мосолова)

Подробности по тел.: 70-43-58,70-43-57 (Объединение центров) и на сайте ocktula.ru

Фестиваль «Ретрошлягер имени В.П. Макарова» до 2018 года носил название «Жить на земле и не петь невозможно…». Проводится с 1997 года по инициативе заслуженного артиста РФ Владимира Павловича Макарова, который на протяжении ряда лет был его почетным гостем и председателем жюри. Фестиваль стал популярным событием среди исполнителей и любителей отечественной эстрады Тульской области и в 2017 году обрел статус межрегионального.