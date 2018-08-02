Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов: «Моя главная примета — нет никаких примет»

Фото Светланы Колосковой.

«Мечтал быть баскетболистом»

- Михаил, у вас внушительный рост — 193 см. В детстве-юности Вас не пытались заманить в баскетбол?

- В третьем классе я учился во вторую смену и не успевал на тренировки в футбольной секции. А в школе учителем физкультуры был баскетболист, и я ходил к нему на секцию со старшими ребятами. Недавно разбирал школьные грамоты и нашел свою детскую анкету из третьего класса. В графе «Мечта» написано: «Хочу стать профессиональным баскетболистом» (смеется). Но начальная школа и вторая смена закончились, и с 5 класса я вернулся в футбол.

Когда уже играл в дубле «Арсенала», меня пригласили поиграть за богородицкую баскетбольную команду, которая выступала в любительской лиге. И в первой же игре я сделал 40 подборов. Как оказалось, это стало рекордом лиги.

- В Вашей жизни было еще и увлечение туризмом?

- Да, у моего отца свой туристический клуб «Фиеста». Он до сих пор занимается с детьми, выезжает на соревнования. Конечно, и я в детстве там занимался, у нас была команда, с которой мы много чего выиграли в спортивном туризме. И когда туристический слет совпадал с футбольными матчами, приходилось со слета на перекладных ехать играть, а потом возвращаться обратно. Так что туризм шел параллельно с футболом, но футбол всегда был важнее.

Однажды мы были на турслете в Барсуках. В пятницу я пробежал дистанцию за команду, а в субботу с двумя пересадками добрался в Богородицк на игру, сыграл и поехал обратно. Перепутал остановки, вышел не там и заблудился. Вечер, темнеет, телефон разряжен, местные жители не в курсе, где тут туристы собрались. В итоге до лагеря добрался после отбоя, уже все спали, мой спальник кто-то утащил… И мне так стыдно стало, что я не смог найти дорогу (смеется), что я с утра тихо выбрался из палатки, а когда все проснулись, сказал, что только приехал.

«Надоело быть перспективным»

- Вы с детства играете на вратарской позиции?

- Да, но сначала мне не сильно нравилось играть в воротах. Ребенку психологически тяжело быть вратарем: ты не имеешь права на ошибку, а они неизбежны, и когда пропускаешь — в детстве с этим тяжело смириться.

Но я довольно быстро понял, что вратарь — это круто. Отбитый удар в твои ворота равносилен забитому голу твоей команды. И болельщики всегда радуются сейву не меньше, чем забитому мячу. Только однажды, лет в 20 на кубке Нижегородской области вышел на замену нападающим и забил три гола. Но это бы скорее экспериментальный юмор тренера. С тех пор никогда не играл в поле.

- Какие в детстве были мечты, связанные с футболом? Чего хотели добиться?

- Не могу назвать себя в этом плане максималистом: какой-то супермечты не было. Я из маленького провинциального городка, и в детстве казалось, что игра за тульский «Арсенал» — это тот уровень, которого мне никогда не достичь. Боялся об этом даже мечтать.

- Вы довольно долго играли в командах не самого высокого уровня. Почему? Вы же хороший вратарь — что не складывалось?

- Этот вопрос я сам себе не раз задавал: почему я раскрылся только ближе к 25 годам? Функционально я всегда был готов играть, был серьезно настроен. Может, эта серьезность не давала мне раскрыться?

Во всех командах, где я играл, говорили, что у меня есть перспективы. В 24 года мне надоело быть перспективным, и я решил попробовать в жизни что-то еще. Собирался уйти из профессионального футбола и тренировать детей, а в свободное время играть на первенстве области. Наверное, в тот момент я сбросил какой-то камень с души, понял, что в жизни другие возможности, и психологический настрой изменился. Наверное, перестал бояться неудач, потому что уже определил для себя пути отхода.

И буквально через неделю после этого мне позвонили из главной команды и пригласили на сборы. Тогда в «Арсенале» было 4 вратаря. Помню, тренер Сергей Павлов сказал мне, что я должен стать первым номером, а не расслабляться в запасе. Очень благодарен ему за правильный настрой.

«Я свой и должен стоять в воротах стеной»

- Помните свой первый матч в Премьер-лиге? Коленки тряслись?

- Нет, страха не было. Я был в восторге от того, что наконец вышел на поле. Раньше, когда я еще играл в дубле, мне часто снились сны, что я выхожу в официальном матче. И когда я просыпался и понимал, что это сон — было обидно до слез… О том, что я буду играть за главную команду в матче с «Томью», узнал только на установке перед игрой, всего за два часа. Выходя на поле, чувствовал запредельное счастье.

- Какой матч можете назвать самым сложным для себя?

- Самый сложный выделить не могу, а самой памятной стала, наверное, домашняя игра с грозненским «Тереком», когда я сыграл на ноль и сделал несколько хороших сейвов. Хорошо помню этот момент: я был сжат как пружина и готов «выстрелить» в любой момент. Каждая игра, в которой я не попускал, мне памятна. После таких матчей остается чувство удовлетворения.

- Как складываются Ваши отношения с новым главным тренером?

- У меня со всеми тренерами были хорошие отношения, и с Олегом Георгиевичем Кононовым — тоже. Сейчас перестраиваем понимание игры, командную тактику, тренер со всеми много общается и удовлетворен нашей работой на сборах. Главное теперь — войти в соревновательный период с удачных игр.

- В «Арсенал» пришел еще один голкипер. Уже чувствуете конкуренцию?

- Да, пришел сильный вратарь (Артур Нигматуллин из «Амкара»). До этого мы с ним не пересекались, сейчас познакомились, хорошо общаемся. У нас вообще слаженный вратарский коллектив. Конкуренция здоровая.

- Для футболиста важно осознавать, что в любое время тебя могут «подвинуть» из основы? Это мотивирует?

- Меня лично — да. Главное, чтобы психологически это не давило. Посмотрим. В футболе никто не застрахован от того, чтобы быть на замене. Я должен быть готов выйти на поле в любой момент.

- Вы — один из немногих туляков в команде. Чувствуете дополнительную ответственность? У себя дома, наверное, особенно стыдно проигрывать?

- Да, безусловно, я понимаю, что выхожу играть не только за себя и за команду, но и за семью, друзей, болельщиков. И должен стоять в воротах стеной.

- За то время, что «Арсенал» в Премьер-лиге, были предложения от других клубов?

- Когда в команду пришел вратарь Владимир Габулов, появились варианты продолжить карьеру где-то еще. Я отказался. Хочу работать в Туле и доказывать себе и тренеру, что достоин играть.

«Кто боится, тот гибнет»

- У вратарей спортивная жизнь дольше, чем у других игроков. До каких лет Вы планируете играть? И как видите свою дальнейшую жизнь?

- Да, Буффон в 40 лет подписал контракт с «ПСЖ», экс-«арсеналец» Александр Филимонов почти до 45 играл. Не хочу загадывать. Чем дольше, тем лучше: если здоровье позволит и буду соответствовать требуемому уровню, то лет до 40 с удовольствием поиграю.

- А что дальше? Или пока об этом не думали?

- Конечно, думал, все-таки уже не 17 лет. Хотя и не 37… Вообще вратарь максимально раскрывается к 27 годам.

Я бы хотел остаться в футболе. С удовольствием попробовал бы себя детским тренером, если за карьеру смогу заработать достаточно денег, чтобы спокойно тренировать и никуда не дергаться. Возможно, мог бы стать тренером вратарей в профессиональном клубе. В роли главного тренера себя пока не вижу: для этого надо обладать особыми внутренними качествами.

- Какие ограничения футбольной жизни для Вас особенно тяжелы?

- Да они не настолько страшны и строги, как кажется: соблюдать режим, правильно питаться, высыпаться. Если у других ребят ограничением становится жизнь вдали от дома, короткие и нечастные встречи с семьей, переезды, то у меня таких неудобств нет. Играть в клубе премьер-лиги в своем городе — это круто, мне очень сильно повезло.

- Были какие-то материальные мечты, которые Вы исполнили с переходом в главную команду, когда Ваш уровень доходов вырос?

- Так сложилось, что у меня до перехода уже была и квартира, и машина. Не могу сказать, что рост доходов что-то кардинально изменил, хотя да, улучшил мою жизнь. Но я и до этого был счастливым человеком.

- Есть какие-то свои приметы перед игрой?

- По приметам я могу книжку написать. Был в жизни период, когда после игр я каждый свой шаг вспоминал и анализировал: как сумку сложил, что надел, с кем разговаривал. Потом забил на это. Понял, что главная примета — нет никаких примет. Нельзя бояться: кто боится — тот гибнет. Об игре надо думать, а не о приметах.

«Раньше был шопоголиком»

- Как Вы познакомились с женой?

- Мы вместе учились в вузе. Я на первых курсах постоянно отсутствовал, потому что играл в Нижнем Новгороде. Переписывались, созванивались, и как-то все закрутилось. Поженились еще во время учебы, весь факультет на свадьбе гулял. Месяц назад отметили первый небольшой юбилей — 5 лет. Таня тоже спортсменка, работает тренером по художественной гимнастике в ДЮСШ «Восток».

- Куда Вы ходите с ней ходите в свободный вечер или выходные?

- Наверно, у всех туляков одинаковые места для отдыха. В парке часто гуляем, ходим в кино. Ресторанов любимых нет: в Туле много интересных мест, стараемся попробовать всё.

- С компьютером и гаджетами много времени проводите?

- Мне никогда особенно не был интересен компьютер. При том, что у нас дома он был уже в 90-е, а папа работал учителем информатики — у него был целый компьютерный класс! Друзья в очередь записывались, кто первый «у Миши на компе играет». А Миша не играл. Два года назад, когда вышел футбольный симулятор с моим участием, брат подарил мне «плейстейшн». Давно его не включал.

- А по магазинам любите ходить?

- Когда я начал жить отдельно от родителей и зарабатывать первые деньги, меня друзья называли шопоголиком: всё тратил на шмотки. Потом прошло. Мне кажется, сейчас я совсем не модник. Но одежду по-прежнему выбираю сам: с супругой у нас вкусы не всегда совпадают. Вот кто модница, так это она! Ее гардероб в разы больше. Недавно при переезде ее вещи еле перевезли (смеется).

- Кто кроме супруги ждет Вас дома?

- Еще у нас живет кот Барсик, Таня его котенком с улицы принесла. У нас во всех домах есть кошечки: и у моих родителей, и у родителей жены. А если вы про детей спрашивали — пока нет, но планируем.

Досье Myslo

Михаил Левашов, вратарь ПФК «Арсенал»

Родился 4 октября 1991 г. в Богородицке.

Воспитанник ДЮСШ г. Богородицка.

Играл за клубы: «Кристалл» (Богородицк), «Центр-Р» (дубль ФК «Краснодар-2000»), новомосковский «Дон», «Волга (Н. Новгород), «Шахтер» (Пешелань).

В «Арсенале» с 2012 г. Сначала играл за дубль, с 2014 г. — в первенстве ПФЛ. В Премьер-лиге дебютировал 17 сентября 2016 г.

Слушает: «Гражданскую оборону», «Короля и Шута», Виктора Цоя.

Любимое блюдо: жареная картошка с грибами и луком.

Парфюм: Armani Aqua di Gio, Gucci by Gucci Sport.