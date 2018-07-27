Шпионская игра
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 02.08.2018
Режиссер:
Бен Луин
Актеры:
Пол Радд, Гай Пирс, Марк Стронг, Пол Джаматти, Сиенна Миллер, Конни Нильсен, Джефф Дэниелс, Хироюки Санада, Шей Уигэм, Том Уилкинсон
Жанр:
триллер, военный
Продолжительноcть:
98 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,44
Разгар Второй мировой войны. Жизнь Мо Берга, интеллектуала, полиглота, выпускника престижного университета и известного спортсмена-бейсболиста, круто меняется, когда ему предлагают сотрудничество с Управлением стратегических служб (предшественник ЦРУ). Благодаря своим разнообразным талантам, а также умению хранить секреты, Мо быстро осваивается в роли шпиона. От выполнения его первого задания зависит — ни много ни мало — судьба всего мира. Берг должен отправиться в фашистскую Германию, чтобы выкрасть или уничтожить Вернера Гейзенберга, одного из ученых — разработчиков атомной бомбы…
5 августа, воскресенье
|Киносити
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13:15
17:45
22:15