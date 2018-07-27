Шпионская игра

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 02.08.2018

Режиссер: Бен Луин

Актеры: Пол Радд, Гай Пирс, Марк Стронг, Пол Джаматти, Сиенна Миллер, Конни Нильсен, Джефф Дэниелс, Хироюки Санада, Шей Уигэм, Том Уилкинсон

Жанр: триллер, военный

Продолжительноcть: 98 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,44

Разгар Второй мировой войны. Жизнь Мо Берга, интеллектуала, полиглота, выпускника престижного университета и известного спортсмена-бейсболиста, круто меняется, когда ему предлагают сотрудничество с Управлением стратегических служб (предшественник ЦРУ). Благодаря своим разнообразным талантам, а также умению хранить секреты, Мо быстро осваивается в роли шпиона. От выполнения его первого задания зависит — ни много ни мало — судьба всего мира. Берг должен отправиться в фашистскую Германию, чтобы выкрасть или уничтожить Вернера Гейзенберга, одного из ученых — разработчиков атомной бомбы…