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Шпионская игра

Шпионская игра

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 02.08.2018
 
Режиссер:
Бен Луин
  
Актеры:
Пол Радд, Гай Пирс, Марк Стронг, Пол Джаматти, Сиенна Миллер, Конни Нильсен, Джефф Дэниелс, Хироюки Санада, Шей Уигэм, Том Уилкинсон
  
Жанр:
триллер, военный
  
Продолжительноcть:
98 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,44
          
 

Разгар Второй мировой войны. Жизнь Мо Берга, интеллектуала, полиглота, выпускника престижного университета и известного спортсмена-бейсболиста, круто меняется, когда ему предлагают сотрудничество с Управлением стратегических служб (предшественник ЦРУ). Благодаря своим разнообразным талантам, а также умению хранить секреты, Мо быстро осваивается в роли шпиона. От выполнения его первого задания зависит — ни много ни мало — судьба всего мира. Берг должен отправиться в фашистскую Германию, чтобы выкрасть или уничтожить Вернера Гейзенберга, одного из ученых — разработчиков атомной бомбы…

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