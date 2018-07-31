Планета зверей

Страна: Китай, 2018

Премьера: в РФ 02.08.2018

Режиссер: Хань Янь

Актеры: Ли Ифэн, Чжоу Дунъюй, Майкл Дуглас, Эрик Хейз

Жанр: фантастика, экшен

Продолжительноcть: 132 мин

Сбор в мире: $38 246 857,00

Актер-неудачник, работающий клоуном, сталкивается со сложной жизненной ситуацией: его мать в тяжелом состоянии оказывается в больнице, а сам парень — по уши в долгах. Но судьба дает ему шанс. Оказывается, существует загадочный корабль, на котором любому желающему предлагают сыграть в камень-ножницы-бумага, и где можно встретить людей со всего света, даже русских. На кону — списание всех денежных долгов. Наш герой решает принять участие в игре, но в результате оказывается в еще более сложной жизненной ситуации.