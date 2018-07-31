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Планета зверей

Планета зверей

Страна:
Китай, 2018
 
Премьера:
в РФ 02.08.2018
 
Режиссер:
Хань Янь
  
Актеры:
Ли Ифэн, Чжоу Дунъюй, Майкл Дуглас, Эрик Хейз
  
Жанр:
фантастика, экшен
  
Продолжительноcть:
132 мин
  
Сбор в мире:
$38 246 857,00
 

Актер-неудачник, работающий клоуном, сталкивается со сложной жизненной ситуацией: его мать в тяжелом состоянии оказывается в больнице, а сам парень — по уши в долгах. Но судьба дает ему шанс. Оказывается, существует загадочный корабль, на котором любому желающему предлагают сыграть в камень-ножницы-бумага, и где можно встретить людей со всего света, даже русских. На кону — списание всех денежных долгов. Наш герой решает принять участие в игре, но в результате оказывается в еще более сложной жизненной ситуации.

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