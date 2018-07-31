Планета зверей
Страна:
Китай, 2018
Премьера:
в РФ 02.08.2018
Режиссер:
Хань Янь
Актеры:
Ли Ифэн, Чжоу Дунъюй, Майкл Дуглас, Эрик Хейз
Жанр:
фантастика, экшен
Продолжительноcть:
132 мин
Сбор в мире:
$38 246 857,00
Актер-неудачник, работающий клоуном, сталкивается со сложной жизненной ситуацией: его мать в тяжелом состоянии оказывается в больнице, а сам парень — по уши в долгах. Но судьба дает ему шанс. Оказывается, существует загадочный корабль, на котором любому желающему предлагают сыграть в камень-ножницы-бумага, и где можно встретить людей со всего света, даже русских. На кону — списание всех денежных долгов. Наш герой решает принять участие в игре, но в результате оказывается в еще более сложной жизненной ситуации.
Сегодня
|10:40
|Киносити
|14:35
|Азот (Новомосковск)
|15:10
|Киносити
|18:40
|Азот (Новомосковск)
|19:40
|Киносити
Завтра
|10:40
|Киносити
|14:35
|Азот (Новомосковск)
|15:10
|Киносити
|18:40
|Азот (Новомосковск)
|19:40
|Киносити
|00:05
|Киносити
4 августа, суббота
|10:40
|Киносити
|14:35
|Азот (Новомосковск)
|15:10
|Киносити
|18:40
|Азот (Новомосковск)
|19:40
|Киносити
|00:05
|Киносити
5 августа, воскресенье
|10:40
|Киносити
|14:35
|Азот (Новомосковск)
|15:10
|Киносити
|18:40
|Азот (Новомосковск)
|19:40
|Киносити
|00:05
|Киносити
6 августа, понедельник
|10:40
|Киносити
|14:35
|Азот (Новомосковск)
|15:10
|Киносити
|18:40
|Азот (Новомосковск)
|19:40
|Киносити
|00:05
|Киносити
7 августа, вторник
|10:40
|Киносити
|14:35
|Азот (Новомосковск)
|15:10
|Киносити
|18:40
|Азот (Новомосковск)
|19:40
|Киносити
|00:05
|Киносити
8 августа, среда
|10:40
|Киносити
|14:35
|Азот (Новомосковск)
|15:10
|Киносити
|18:40
|Азот (Новомосковск)
|19:40
|Киносити
|00:05
|Киносити
9 августа, четверг
|00:05
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
14:35
18:40
|Киносити
|
10:40
15:10
19:40
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
14:35
18:40
|Киносити
|
10:40
15:10
19:40
00:05
4 августа, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
14:35
18:40
|Киносити
|
10:40
15:10
19:40
00:05
5 августа, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
14:35
18:40
|Киносити
|
10:40
15:10
19:40
00:05
6 августа, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
14:35
18:40
|Киносити
|
10:40
15:10
19:40
00:05
7 августа, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
14:35
18:40
|Киносити
|
10:40
15:10
19:40
00:05
8 августа, среда
|Азот (Новомосковск)
|
14:35
18:40
|Киносити
|
10:40
15:10
19:40
00:05
9 августа, четверг
|Киносити
|
00:05