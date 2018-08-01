Чемпионат России по автозвуку
5 августа в Туле пройдет официальный этап Чемпионата России по автозвуку в формате Russian Bass Restart (RBR). Этот формат соревнований создан специально для тех, кто увлекается мощным звуком, создаваемым в автомобиле. Соревнования пройдут на Площади Ленина в рамках проекта «Нескучный город».
Заезд участников: с 8.00 до 10.00.
Открытие мероприятия в 12.00.
В программе: шоу громких автомобилей, призы и подарки
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, площадь Ленина
5 августа 2018, воскресенье
12:00