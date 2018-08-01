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Чемпионат России по автозвуку

Чемпионат России по автозвуку

5 августа в Туле пройдет официальный этап Чемпионата России по автозвуку в формате Russian Bass Restart (RBR). Этот формат соревнований создан специально для тех, кто увлекается мощным звуком, создаваемым в автомобиле.  Соревнования пройдут на Площади Ленина в рамках проекта «Нескучный город».

Заезд участников: с 8.00 до 10.00.

 

Открытие мероприятия в 12.00.


В программе: шоу громких автомобилей, призы и подарки

Вход свободный.

Где и когда?
Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
5 августа 2018, воскресенье
12:00
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