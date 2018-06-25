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Белая сова

Белая сова

В Ясногорском районе состоится Всероссийский этно-фестиваль музыки, ремесел и практик «Белая Сова». Гостей ждет 3 дня отдыха в атмосфере праздника, настоящей музыки, творчества и развития!

 

В программе фестиваля:

  • Более 100 практик, семинаров и мастер-классов от известных по всему миру мастеров и спикеров: специалистов по экологическому строительству и отделке, мастеров празднично-игровой народной культуры, художников славянистов и пр.
  • Выступления 50 этно-коллективов в режиме живого звука.
  • Огненное шоу, Хоровод мира, Костюмированные перфомансы
  • Показ мод в этно-стиле от Славянского дома одежды Стать Севера, Т. М. Алина Бородина
  • детская программа

В стоимость билетов входит парковка, место под палатку, питьевая вода и электричество для зарядки телефона.

Подробности на сайте.

Где и когда?
Долина Ясного Сокола, эко-парк
Ясногорск, Тульская область Ясногорский район
3 августа 2018, пятница
14:00
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4 августа 2018, суббота
09:00
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5 августа 2018, воскресенье
09:00
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