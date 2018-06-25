В Ясногорском районе состоится Всероссийский этно-фестиваль музыки, ремесел и практик «Белая Сова». Гостей ждет 3 дня отдыха в атмосфере праздника, настоящей музыки, творчества и развития!

В программе фестиваля:

Более 100 практик, семинаров и мастер-классов от известных по всему миру мастеров и спикеров: специалистов по экологическому строительству и отделке, мастеров празднично-игровой народной культуры, художников славянистов и пр.

Выступления 50 этно-коллективов в режиме живого звука.

Огненное шоу, Хоровод мира, Костюмированные перфомансы

Показ мод в этно-стиле от Славянского дома одежды Стать Севера, Т. М. Алина Бородина

Бородина детская программа

В стоимость билетов входит парковка, место под палатку, питьевая вода и электричество для зарядки телефона.

Подробности на сайте.