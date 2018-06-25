Белая сова
В Ясногорском районе состоится Всероссийский этно-фестиваль музыки, ремесел и практик «Белая Сова». Гостей ждет 3 дня отдыха в атмосфере праздника, настоящей музыки, творчества и развития!
В программе фестиваля:
- Более 100 практик, семинаров и мастер-классов от известных по всему миру мастеров и спикеров: специалистов по экологическому строительству и отделке, мастеров празднично-игровой народной культуры, художников славянистов и пр.
- Выступления 50 этно-коллективов в режиме живого звука.
- Огненное шоу, Хоровод мира, Костюмированные перфомансы
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Показ мод в этно-стиле от Славянского дома одежды Стать Севера,
Т. М. АлинаБородина
- детская программа
В стоимость билетов входит парковка, место под палатку, питьевая вода и электричество для зарядки телефона.
Подробности на сайте.
Где и когда?
Ясногорск, Тульская область Ясногорский район
3 августа 2018, пятница
14:00
4 августа 2018, суббота
09:00
5 августа 2018, воскресенье
09:00