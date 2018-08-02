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100 лет дизайна

100 лет дизайна

5 августа в «Типографии» состоится показ фильма о дизайне, подготовленного онлайн-школой дизайна Bang Bang Education при поддержке Издательства Яндекса.

Это просветительский проект и одновременно документальное кино о том, что случилось с дизайном, начиная с 1918 года. В числе героев фильма — самые компетентные люди индустрии: от Юрия Гордона и Артемия Лебедева до Алексея Ивановского и Ильи Рудермана. Каждый из них рассказывает о любимом объекте, явлении и герое — чтобы у зрителя сложилось системное представление о том, какой путь проделала визуальная культура от школы Баухаус до 2018 года.

Стоимость: 300 р.

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